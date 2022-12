Neymar podría estar a la altura de Pelé tras el juego ante Croacia

Se dice que “las comparaciones son odiosas”, pero hay muchas que tienen razón de ser. Difícilmente, alguien igualará lo hecho por Edson Arantes Do Nascimento ‘Pelé’, pero la historia futbolística de Brasil ha ofrecido decenas de grandes jugadores y muchos, han sido comparados con O Rei.

Algunos hacen méritos, otros se quedan en el camino, pero nadie como la leyenda brasileña. Neymar, aquel extravagante joven, que debutó en 2009 a los 17 años con el Santos de Brasil, llamó la atención no sólo por sus alocados looks, si no por su ‘Jogo Bonito’ en el terreno de juego.

Pelé siempre lo reconoció como su posible sucesor y más allá de sus polémicas dentro y fuera del rectángulo, Neymar, ha respondido con creces, en América, en Europa y con la Selección Brasileña… Hoy, con 76 goles portando la Verdeamarelha, se encuentra a un tanto de igualar los 77 del Rey.

En junio 2021, el astro brasileño ya presagiaba lo que podría pasar en esta Copa del Mundo y así lo respaldó en sus redes sociales.

“Cada vez que veo a este chico, sonríe. Es contagioso. Yo, como todos los brasileños, siempre me alegro cuando lo veo jugar. Ha dado un paso más hacia mi récord goleador con la selección y estoy apoyándolo para que llegue”.

El astro del PSG, de 30 años, tiene un doble objetivo ante Croacia: mantener inctacto el sueño del ‘hexa’ e igualar a Pelé... Un título Mundial confirmaría a Neymar como una leyenda.

Pelé, tres veces campeón del mundo (Suecia 1958, Chile 1962 y México 1970), fue internado el 29 de noviembre para una reevaluación de su tratamiento contra el cáncer de colon identificado el año pasado.

Las muestras de apoyo no han cesado hacia Edson Arantes por parte de la Canarinha y no habría mejor homenaje que igualar su marca (77) y regalarle un título mundial; el sexto para Brasil luce cerca.