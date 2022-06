Mundial Qatar 2020: El gobierno mexicano quiere llevar seguridad a la Copa del Mundo

El gobierno mexicano ha recibido la invitación para llevar seguridad al Mundial Qatar 2022 para apoyar a los mexicanos y aún no se decide cuál será.

Esto lo comentó el embajador de México en Qatar Mohammed Alkuwari, en la inauguración de la nueva sede de Qatar en México.

El embajador dijo que este tema, "se tendrá que discutir en todos los niveles. Nosotros estamos abiertos a cooperar".



De la misma forma, comentó que todo está listo para que no sólo los 80 mil mexicanos que se piensan irán al Mundial, gocen de todas las comodidades, "sino para los 1.8 millones de turistas que esperamos. No hay problemas en los alojamientos, no hay problemas en los vuelos. Estamos listos".

Señaló que Qatar es un país, "muy abierto, pueden ir vestidor como quieran. Esto es lógico solo hay que cumplir las reglas como en todos lados, no hay nada especial".

Finalmente indicó que ve complicado que en un corto lapso haya vuelos directos de Qatar a México.