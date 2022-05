La verdadera historia de Pilar Reyes y Pedro Soto en el Mundial de Argentina

Segundo juego de México en el Mundial de Argentina 1978.

La presentación había sido amarga, el desconocido Túnez ganó por 3 goles a 1, así que en el segundo juego, ante nada menos nada más que la campeona del mundo, Alemania Federal se tenía que ganar sí o sí... O por lo menos sacar el empate, pero la realidad de realidad fue muy diferente.

Pilar Reyes portero del equipo nacional se caracterizaba por ser muy hábil, un adelantado a su época, pues era de los que sabía jugar con la pelota en los pies.



Ese día le valió de poco. "En ese partidos me metieron tres goles bien bonitos, y al medio tiempo tuve que salir en una jugada con el güero Rumennige, me clavó los tacos en la rodilla. Ya no pude seguir".

Entró Pedro Soto de cambio y Pilar en la enfermería, oía como la tribuna gritaba: "Gol, gol, gol. Y yo rezando y pidiendo. Diosito, que hayamos empatado, que sea de nosotros ".

La ilusión se terminó cuando acabó y por la puerta entre abierta le gritó a Soto cuando lo vio pasar. "¿Pedro, qué pasó?"



Y "Pedrito, que era bien ocurrente me dijo: 'Empatamos Pilarico, empatamos'".

Grité "qué bueno, empatamos a tres con Alemania'. Pero Pedro me borró la sonrisa. 'No Pilarico, me metieron tres a mí y tres a ti. Empatamos Pilarico". Alemania le había ganado a México 6-0.