El mundo de la moda no podría entenderse sin el papel de la mujer. Y es que el género femenino no solo representa una de las mayores inspiraciones para todos los diseñadores, sino también es una fuerza que mueve a la industria y es parte fundamental de su transformación a lo largo de los años.

Dentro de la moda, las mujeres han dejado huella en diversos ámbitos: el modelaje, el diseño, la fotografía, el maquillaje, el peinado, la publicidad, la dirección artística, el ramo editorial, además de puestos ejecutivos en grandes corporaciones, una esfera en la que la lucha persiste.

En nuestro país, hay un grupo grande y poderoso de mujeres que ayudan activamente tanto en la promoción como en el crecimiento de esta industria. Su influencia no solo se refleja en las tendencias de moda y belleza, sino también en la creación de caminos para que nuevos talentos puedan dar a conocer su trabajo y construyan una marca o carrera. Conoce a algunas de ellas.



Karla Martínez de Salas, directora editorial de Vogue México

Después de formar parte de prestigiosas publicaciones como Interview y W Magazine, Karla Martínez de Salas regresó a vivir a México en 2015. Tan solo unos meses más tarde, fue nombrada directora editorial de Vogue México, un referente de moda en el mundo.

Llegar a este puesto no fue un proceso sencillo: le tomó varios años de conocimiento, así como superar diversos retos. “Cuando empecé en la edición estadounidense de Vogue, tuve una entrevista para ser la directora de accesorios. Ahí, Anna Wintour dijo que no estaba lista. En vez de tomarlo con una mala actitud, lo vi como un aprendizaje para demostrar que sí estaba preparada.

“Me dediqué a aprender de todo (estilismo, accesorios) y a los pocos meses me llamaron para ser market director en T: The New York Times Magazine; eso cambió mi carrera. Haber sido rechazada de un trabajo, de cierta manera, me abrió la puerta a algo más”, relata.

Ahora, como directora editorial, mantiene el compromiso de dar reconocimiento no solo a los diseñadores, sino también a las marcas mexicanas, fotógrafos, estilistas, maquillistas y peluqueros en las páginas de dicha publicación.

Siempre he pensado que esta es una gran industria que apoya a las mujeres. No obstante, debemos seguir luchando para que haya más directoras. Como mujeres, tenemos que pensar en el balance entre ser mamás y trabajar, pero creo que sí se puede lograr. Es importante que mis hijas vean que su mamá trabaja para darles lo mejor y que ellas puedan conseguir lo que quieran”, subraya Martínez de Salas.

Beatriz Calles, directora de Mercedes-Benz Fashion Week México City

Pocas mujeres conocen la moda mexicana como Beatriz Calles, quien cuenta con casi cinco décadas de experiencia en la realización de desfiles, displays, catálogos, comerciales, programas de televisión, lanzamiento de productos, además de desempeñarse como compradora y ser creadora de la plataforma México Bridal Fashion.

Empecé como asistente de la coordinadora de moda Georgina Austin. Enviábamos información a los diseñadores y almacenes de la época, y organizábamos desfiles con las colecciones que nos llegaban de París”, dice con emoción respecto de sus primeros pasos dentro de la industria.

Durante los años noventa, a Calles se le presentó una oportunidad que pocos pueden presumir: trabajar con Hubert de Givenchy. “Recuerdo que estábamos en París haciendo juntos el orden de su desfile cuando una modelo subió para que Monsiuer le revisara el traje. La vio detenidamente, luego sacó unas tijeras de su bata y, sin pensarlo dos veces, desbarató una de las mangas y el frente del saco. Ahí aprendí que tu nombre va de por medio en cada una de las cosas que haces día a día”, comparte.

Justamente, esa es una de sus máximas premisas como directora de MBFWMx: “Tengo el compromiso de compartir mis conocimientos con los diseñadores y tratar de que mi experiencia les sirva como escalón para crecer y poner el nombre de nuestro país en alto”. Y es que, además de incluir a diseñadores ya consagrados, Calles busca dar espacio a los nuevos talentos para presentar su trabajo en esta reconocida plataforma.



Carla Fernández, diseñadora de moda

Esta creadora ha conseguido hacer eco en la moda mexicana por fusionar la riqueza textil de nuestro país con una estética moderna. En sus diseños emplea técnicas tradicionales de tejido realizadas por artesanos de diferentes entidades como Hidalgo, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero, el Estado de México, entre otros.

“Desde pequeña, me impresionaba la belleza de los trajes de las mujeres mazahuas. Somos un país con una riqueza cultural enorme y con los grupos más diversos de pueblos originarios. Siempre he dicho que la alta costura de México se realiza en las montañas, las selvas, el campo y las playas”, menciona la creadora.

Sus colecciones mezclan un abanico de colores, siluetas, texturas y técnicas de tejido que le han valido reconocimientos internacionales, así como la invitación a exhibir su trabajo dentro de recintos culturales como el Museo Jumex y el Museo Victoria & Albert de Londres.

Fernández cree firmemente que la moda es una forma de expresión: “Todos nos adornamos, nos vestimos a diario. Muchas veces tenemos la oportunidad de que esto sea una expresión de nuestro pensamiento, de nuestra cultura e, incluso, de nuestra posición política. En la vestimenta es donde cargamos toda la tradición de los antepasados hacia el futuro”.

Entre los principales retos que ha tenido que enfrentar para sacar adelante su marca está “competir con las grandes corporaciones, así como probar que otro sistema de la moda es posible, uno donde no solamente los que están hasta arriba ganan y donde las oportunidades son para unos cuantos”, sentencia.

Lorena Saravia, creadora de moda

Esta diseñadora saltó a la escena de la moda mexicana en 2011. Desde un principio, sus creaciones delataron un carácter urbano, femenino y sofisticado. Saravia ha conformado una legión de seguidoras debido a que sus colecciones son fáciles de llevar, siempre lucen elegantes y resaltan el cuerpo de la mujer.

Justamente, el entendimiento de la silueta femenina y de las necesidades de las mujeres modernas son uno de sus puntos fuertes como diseñadora. “Como mujer, busco que una prenda me funcione todo el día, que pueda utilizarla de diferentes maneras y que me haga lucir bonita y cómoda”, señala.

Saravia estudió la carrera de diseño de moda en Barcelona, donde colaboró con marcas como G-Star Row. En México, formó parte del equipo del reconocido creador Macario Jiménez, de quien aprendió la exigencia en los terminados. En 2013, ganó un certamen organizado por una revista de moda, cuyo premio estaba destinado a impulsar su marca.

La pasión por lo que hago es lo que me mantiene en esta industria. Poder crear algo para la mujer contemporánea que tiene que cumplir con múltiples actividades en su día a día es una de mis promesas como creadora de moda”, comparte. La diseñadora suma diversos logros como abrir una boutique propia sobre la avenida Presidente Masaryk, vender en tiendas departamentales como El Palacio de Hierro, diseñar los uniformes de Aeroméxico, además de representar a nuestro país en reality shows de alcance internacional como Next in Fashion, que se transmite actualmente por una popular plataforma de streaming.



Ana Elena Mallet, curadora especializada en diseño moderno

Si bien los museos siempre han sido una de sus grandes pasiones, la carrera de Ana Elena Mallet estuvo tentada a tomar otro rumbo. “Estudié Literatura Latinoamericana, pero mi servicio social lo realicé en el Museo Tamayo. Ahí encontré mi vocación. Estar en los museos y planear exposiciones era lo que me apasionaba y decidí seguir ese camino”, nos comenta.

Luego de pasar por varios recintos culturales, en el Museo de Arte Carrillo Gil le dieron su primera oportunidad de organizar una exposición sobre moda. En aquel momento se dio cuenta de que el diseño era una disciplina poco atendida desde el punto de vista académico y de la curaduría.

Hasta hoy, Mallet ha participado en más de 50 exposiciones en nuestro país y el extranjero, entre ellas, “El arte de la indumentaria y la moda en México, 1940-2015” y “Entre la moda y la tradición: Colección Madame Rostan”, la cual se expuso el año pasado en el Museo Franz Mayer. A través de estas muestras, “me interesa destacar que en México hay una profunda y potente historia del diseño en sus distintas vertientes. Es necesario conocerla, aquilatarla y presumirla, además de compartirla con los jóvenes diseñadores para que conozcan su contexto y, a partir de ahí, planeen su futuro y su profesión”, señala.

Mallet también destaca que “cada vez hay más mujeres académicas, diseñadoras y artistas. Actualmente doy clases en una universidad y me entusiasma mucho ver a una gran cantidad de mujeres estudiando carreras como diseño y arquitectura. Creo que en un futuro, gracias a esta visión femenina, podremos ver un mundo más sensible”.

