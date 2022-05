A Michelle Renaud sus personajes la han hecho más fuerte

En los últimos días, distintos medios de comunicación han asegurado que la actriz Michelle Renaud, actual protagonista de la telenovela “La Herencia”, sostiene una relación sentimental con Osvaldo Benavides, incluso que ella habría sido la causante del rompimiento entre el actor y Esmeralda Pimentel.

La expareja de Michelle, el también actor Danilo Carrera, dijo que no está seguro si los rumores son ciertos sin embargo, aseguró que la vida personal de su ex ya no le incumbe aunque sí le desea que sea feliz. “No sé si sea verdad o mentira. Es algo que a mí ya no me incumbe”, dijo en entrevista para el programa "Hoy"

La actriz, por su parte, ha dedicado su tiempor libre, sin saber por qué, a dar consejos a sus seguidores a través de las redes sociales, en especial a las mujeres que atraviesan por mal de amores o alguna ruptura sentimental por medio de videos filmados por ella misma.

En entrevista para EL UNIVERSAL, Renaud rechazó hablar acerca de su supuesta relación con Benavides y su ruptura con Danilo Carrera, con quien, para sorpresa de muchos, trabajará de nueva cuenta en una película.

El papel de Reanud en "La Herencia"

Lo que sí compartió fue el profundo aprendizaje un profundo aprendizaje que ha tenido gracias a la interpretación de "Sara del Monte" en la telenovela “La herencia”, transmitida por televisión abierta a través de la señal de Las Estrellas.

“Sara me enseñó muchas cosas: que la vulnerabilidad puede ser una fortaleza no una debilidad; me enseñó a poner límites, a ser firme con lo que pienso; creo que eso es lo padre de los personajes, que te cambian como persona”, aseguró.

Para la ojiverde, este papel les uno de los más importantes de su carrera no solo por el reto actoral, también porque lo considera como uno de los personajes más fuertes que ha tenido que interpretar y que no hubiera podido reflejar a inicios de su carrera.

“Mis objetivos no van con mis protagónicos, van con los personajes con los que trabajo y el sueño apenas va empezando. Creo que la vida es perfecta y va tejiendo el camino, mis otros personajes tejieron el camino hacia Sara, me doy cuenta de que todo pasa por algo”, asintió la actriz.

Por otra parte, recordó la influencia tan grande que han tenido en ella productores tan importantes como Juan Osorio.

“(Osorio) Me enseña su manera de hacer las cosas y me encanta, siempre he tenido la fortuna de trabajar con productores que le meten mucho el corazón, que le meten una energía padrísima, además de la calidez humana que tienen en el trato, que nunca hay que perder de vista”, agregó.

