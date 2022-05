Sheinbaum asegura que Morena ganará 6 de 6 gubernaturas en los estados este 5 de junio

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que Morena se va a llevar seis de seis gubernaturas que están en juego este domingo 5 de junio, Tamaulipas, Quintana Roo, Aguascalientes, Oaxaca, Durango e Hidalgo.

“Nosotros creemos que son seis de seis. Ahora que estuve visitando, pues lo más importante es que se respete la voluntad popular, que no haya violencia, que no haya fraude electoral, que no haya compra de votos, que haya elecciones libres elecciones limpias y que por parte de los gobiernos y de las autoridades electorales se actúe de manera imparcial”.

En conferencia de prensa, Sheinbaum Pardo comentó el llamado a que sea una contienda limpia en las distintas entidades federativas, y recordó que actualmente hay hay siete mujeres que dirigen a sus estados por lo que espera que haya más pasado este domingo.

“Una mujer puede ser presidenta, puede ser ingeniera, puede ser astronauta, es decir hasta la propia pregunta de si es factible y es posible, trae consigo la idea de que no es posible y al contrario la igualdad sustantiva de la mujer implica que las mujeres estamos capacitadas y formadas para poder ocupar no solamente cargos políticos, sino cualquier actividad técnica de desarrollo social.

Agregó: “Durante muchos años se consideró que las mujeres solamente podíamos estar a cargo de nuestro hogar, de nuestros hijos y hoy es claro que hay mujeres que quieren dedicarse solamente a esa actividad y está muy bien, pero toda mujer que quiera dedicarse a otra actividad se deben de generar todas las condiciones para que así sea”, afirmó.



