“Se indaga cómo opera el mercado de compra-venta”

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que se investiga cómo opera el mercado de compra y venta de coladeras de acero y cable de cobre robados de las vialidades y de las instalaciones del Metro, respectivamente.

Tras un recorrido para supervisión de obras del Cetram de San Lázaro, indicó que un grupo interinstitucional realiza la investigación sobre la venta de accesorios robados, donde participa la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de México.

“Esta semana va a haber una reunión, porque no solamente es el robo per se, sino todo el mercado que está asociado a este robo, en un caso es de cobre y en el otro son de fierro, y por supuesto que hay un mercado y se está haciendo una investigación mucho mayor que no sólo tiene que ver con el robo… y lamentablemente [es una] situación que sucedió hace unos meses. [Vamos a] hacer una investigación más profunda de cuál es el mercado de reciclaje y a dónde va en ambos casos”, expresó.

La mandataria capitalina mencionó que le encargó al Secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, por el riesgo que significa, investigar el robo de alcantarillado, de cable o mobiliario urbano que hay en la Ciudad.

“Son indagatorias que tienen que ver con la cadena del mercado, no solamente con quién se dedica o quién robó en ese momento, sino con la cadena de venta que es ilegal”, mencionó.

A pregunta expresa sobre si haría un llamado al Congreso local a aprobar su iniciativa para endurecer el robo de coladeras y cable, Claudia Sheinbaum mencionó que se busca la sanción más alta por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ya que no es simplemente el hurto, sino un riesgo para la ciudadanía.

EL UNIVERSAL publicó este lunes que la sustracción de coladeras, rejillas de metal y tapas es un secreto a voces en la Ciudad de México y ocasiona daños a vehículos, lesiones y hasta muertes de transeúntes por caídas, como fue el caso de Sofía y Esmeralda, hermanas que perdieron la vida al caer en registro sin tapa en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, el 10 de noviembre de 2022.