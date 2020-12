Rgresan médicos cubanos a la CDMX

En los próximos días arribará a nuestro país, de nueva cuenta, la legión de médicos cubanos que se sumará a la lucha contra la pandemia de coronavirus en la Ciudad de México. Nos platican que serán alrededor de 20 especialistas en la materia para apoyar las labores de contención. Esta noticia no ha caído del todo bien entre el personal que labora en los hospitales, sobre todo por la amarga experiencia que les dejó su pasada incursión en la capital, donde lejos de ayudar, algunos doctores consideraban que sólo estorbaban, además de que costaron al erario más de 4 millones de pesos. La secretaria de Salud, Oliva López Arellano, tendrá que hacer una buena labor para atemperar los ánimos y ver en cuáles hospitales los colocan.

PAN vende caro su amor

En los últimos días del periodo ordinario de sesiones del Congreso capitalino, los panistas, encabezados por Mauricio Tabe, literalmente vendieron caro su amor. Nos comentan que el Gobierno central y los diputados de Morena tuvieron que entregarles la posición de la Contraloría del Instituto de Transparencia e incluso obligaron a que la titular del área, que recién habían nombrado, renunciara al cargo. Todo ello para que pasara sin problemas el nombramiento de Pablo Benlliure, como director del Instituto de Planeación. Los panistas también convinieron en aprobar el presupuesto del Gobierno a cambio de que no se presentara la iniciativa Niños Trans. Vaya que ahora sí apretaron tuercas los del blanquiazul.

El punto al que Sheinbaum no quiere llegar

En la administración capitalina están sumamente preocupados por la situación de la pandemia, y es que nos comentan que están a un paso de llegar a la situación que no quería la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de que la capacidad hospitalaria fuera rebasada por la demanda del servicio, y que se llegue, como en otros países, a que la gente pueda morir en las calles. La única opción que tienen a la mano es ampliar el número de camas en los hospitales, aun cuando ya no tengan un lugar físicamente para ponerlas, porque la idea es no negar el servicio a la ciudadanía, que desafortunadamente sigue saliendo a las calles.