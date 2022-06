Regularizan a 7,637 mototaxis en 6 alcaldías: Semovi

Luego de más de 20 años de no contar con un registro oficial, 7 mil 637 mototaxis y golfitaxis que prestan servicio en las alcaldías Gustavo A. Madero, Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco, Venustiano Carranza y Azcapotzalco serán regularizados por la Secretaría de Movilidad (Semovi), al contar con un padrón para brindar mayor seguridad a los usuarios sobre las unidades que abordan y evitar delitos como robo, pues podrán ser identificados ante la autoridad.

“Ellos saben que la gente los puede identificar, y también les permitirá organizarse mejor”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL el subsecretario de Transporte de la Semovi, Luis Ruiz Hernández, quien precisó que en Tláhuac se inscribieron 4 mil 617 unidades, de las cuales 3 mil 809 son mototaxis y 808 golfitaxis, con un estimado de 51 organizaciones operando en dicha zona de la metrópoli.

Mientras que en Azcapotzalco hay 318 de estas unidades, Xochimilco, 855; Gustavo A. Madero, 563; Venustiano Carranza, 536, e Iztapalapa, mil 723. En estas alcaldías se contabilizaron 173 organizaciones y será Iztapalapa la segunda demarcación que este mes iniciará el conteo sobre el número de unidades y choferes que circulan. La tarifa básica va de seis pesos en adelante.

“El programa ha sido muy bien recibido y es exitoso, porque al usuario le permite identificar a la unidad que le brinda servicio y, en caso de que tuviera alguna queja, puede denunciar tanto con la organización como con la alcaldía. Puede presentar inconformidad como: no me dejó en el lugar que le pedí, iba conduciendo mal, me cobró de más, me llevó por otras calles donde no debía”, dijo.

Luis Ruiz detalló que los requisitos que se les están pidiendo es documentación de la motocicliceta (factura) y del conductor (licencia de conducir), identificación oficial, además de que se les otorga, por parte de Semovi, un número que deberán portar en sus unidades a fin de identificarse con el pasajero.

“Para las organizaciones de mototaxis es importante tener una identificación, ya que abonará a saber el número de vueltas que dan por operador, en qué horarios, qué días laboran. Mientras que las autoridades podrán identificar quién hizo qué y así ya sabemos a quién sancionar”.

El director de Movilidad en Tláhuac, Tomás Noguerón, dijo que la regulación de los mototaxis es por una demanda ciudadana y de seguridad pública, pues las personas los utilizan demasiado, a diferencia de los otros medios de transporte que tienen una tarifa discrecional, es decir, cobran lo que quieren.

Noguerón detalló que los mototaxis se habían negado a ser regularizados porque no querían ser parte del padrón, por lo que no hubo avances durante años. No obstante, al iniciar las mesas con las secretarías de Gobierno, Movilidad y Seguridad Ciudadana (SSC) comenzaron a tener disposición.

“Habían presentado padrones inflados, presentaban más de mil unidades, pero nadie llegó a más de 500 para regularizarse, y 10% no tenía factura o solamente permiso de circulación, por lo que se firmó un manifiesto para que pudiera demostrar que era verdad que eran propietarios de la unidad motorizada y lo cruzábamos para ver que no fueran vehículos robados”, ahondó.

El director de Movilidad de Tláhuac explicó que los mototaxis tendrían que hacer un pago de derechos ante la Semovi, pero hay diversos inconvenientes desde lo legal, ya que no pueden ser considerados como taxi, por lo que es necesario hacer cambios a la Ley de Movilidad.

“Lo que buscamos más que una carga tributaria [para los mototaxis], es meterlos al orden, porque ahorita no es tierra de nadie, pero también para que no sigan creciendo, es decir, para tener certeza de cuántos son, y es lo que necesitamos, ya que se estaba desbordando porque no había reglas y se estaba volviendo un tema de seguridad un foco rojo que ahora está resuelto.

“La ciudadanía, al ver que puede ir a unas calles angostas y hacen el servicio sin problema, utiliza estos medios de transporte, en cambio en el Metro, en los micros, es una cosa totalmente diferente. Los mototaxis y golfitaxis hacen las funciones de Uber a menor costo”, añadió .