El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) ejecutó este jueves la recuperación de un inmueble ubicado en Carretera México-Toluca, kilómetro 17.5, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa, en cumplimiento a una orden emitida por el Juzgado 60 Civil.

De acuerdo con la autoridad judicial, el operativo se llevó a cabo con tranquilidad y sin incidentes, a favor de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP, institución que acreditó la titularidad del bien.

En la resolución, el Juzgado 60 Civil estableció que “los animalitos que al momento de la desocupación y entrega del inmueble se encuentren en el mismo, deberán quedar bajo el resguardo de la parte actora, Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, bajo la supervisión de las autoridades competentes del Gobierno de la CDMX”.

Asimismo, precisó que “en caso de no hacerlo, se procederá a tomar las medidas que dispone la Ley de Protección a los Animales, en el Artículo 59, y será acreedora a las sanciones en caso de no cumplir con las obligaciones del cuidado de los animales”.

Desde las 12:15 horas, un equipo de 12 médicos veterinarios de la Fundación inició la revisión del estado de salud de los perros y gatos hallados en el inmueble, bajo la supervisión del personal del Tribunal Superior de Justicia.

La institución informó que el cuidado diario, alimentación, recreación y socialización de los animales quedará inicialmente a cargo de 12 trabajadores especializados. Además, seis personas atenderán las labores de limpieza y otros 12 médicos diagnosticarán y rehabilitarán a los ejemplares con el fin de facilitar su adopción de manera responsable y amorosa.

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP reiteró su compromiso con el bienestar animal y aseguró que cada uno de los perros y gatos encontrados recibirá atención adecuada, conforme a lo establecido por la autoridad judicial.

LL

