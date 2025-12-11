El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) ejecutó este jueves la recuperación de un inmueble ubicado en Carretera México-Toluca, kilómetro 17.5, en la colonia Lomas de Vista Hermosa, alcaldía Cuajimalpa, en cumplimiento a una orden emitida por el Juzgado 60 Civil.

De acuerdo con la autoridad judicial, el operativo se llevó a cabo con tranquilidad y sin incidentes, a favor de la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP, institución que acreditó la titularidad del bien.

En la resolución, el Juzgado 60 Civil estableció que “los animalitos que al momento de la desocupación y entrega del inmueble se encuentren en el mismo, deberán quedar bajo el resguardo de la parte actora, Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, bajo la supervisión de las autoridades competentes del Gobierno de la CDMX”.

Lee también Romería de Fin de Año opera al 100% en el Zócalo; artesanos celebran el espacio pero reportan bajas ventas

Asimismo, precisó que “en caso de no hacerlo, se procederá a tomar las medidas que dispone la Ley de Protección a los Animales, en el Artículo 59, y será acreedora a las sanciones en caso de no cumplir con las obligaciones del cuidado de los animales”.

Desde las 12:15 horas, un equipo de 12 médicos veterinarios de la Fundación inició la revisión del estado de salud de los perros y gatos hallados en el inmueble, bajo la supervisión del personal del Tribunal Superior de Justicia.

La institución informó que el cuidado diario, alimentación, recreación y socialización de los animales quedará inicialmente a cargo de 12 trabajadores especializados. Además, seis personas atenderán las labores de limpieza y otros 12 médicos diagnosticarán y rehabilitarán a los ejemplares con el fin de facilitar su adopción de manera responsable y amorosa.

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP reiteró su compromiso con el bienestar animal y aseguró que cada uno de los perros y gatos encontrados recibirá atención adecuada, conforme a lo establecido por la autoridad judicial.

Recuperan un inmueble en Lomas de Vista Hermosa tras orden del Juzgado 60 Civil. 🏛️🐾

El TSJCDMX entregó el predio a la Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama, que ya revisa y resguarda a todos los animales del lugar con un equipo de veterinarios y cuidadores. pic.twitter.com/JopfYwuXYh — J.C. Williams 🐶 (@JCWilliams54) December 11, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL