“Recibimos 1,800 quejas por maltrato animal”: Mariana Boy

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) registró cinco denuncias diarias por maltrato animal este año, hecho que permitió el rescate de más de 60 perros por medio de operativos en coordinación con la Brigada de Vigilancia Animal y la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana.

“Este año se registraron más de mil 800 denuncias sobre maltrato animal; entre 35% y 40% se resolvieron por el cumplimiento voluntario, en el resto de los casos detectamos que no hay ninguna situación de maltrato, y en otros tantos no hay cumplimiento voluntario”, dijo a EL UNIVERSAL la titular de la PAOT, Mariana Boy Tamborrell.

Detalló que en los casos de maltrato y no haber cumplimiento voluntario, se presentaron siete denuncias penales ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México.

Boy Tamborrell explicó que las causas más comunes de las acusaciones se deben a que las mascotas, como perros, son golpeados, no están bien alimentados, no tienen espacio suficiente para moverse, incluso que no tienen cómo protegerse de las condiciones climáticas.

En ese sentido, se coordinaron con refugios y asociaciones para resguardar a los perros rescatados, por ejemplo, en el aseguramiento de los 55 caninos en la colonia Lindavista, los cuales fueron llevados a hogares permanentes o refugios temporales.“Tuvimos en resguardo en la PAOT algunos perros, pero no tenemos la capacidad presupuestal ni de inmueble para hacerlo, por eso vamos en coordinación con organizaciones [civiles]”, dijo Boy.

Por otro lado, en esta época, la PAOT presento una campaña llamada #Nosonjuguetes, que busca que los capitalinos no adquieran mascotas para regalos navideños ya que siete de cada 10 terminan en la calle o azotea, y cada año la cifra de animales abandonados sube 20%.

Mejoran procesos

La PAOT realizó este año modificaciones al protocolo de la presentación de denuncias que se realizan vía telefónica e internet con el objetivo de orientar mejor a los ciudadanos y remitirlos al área correspondiente para actuar más rápido.

Sobre el tema de denuncias por exceso de ruido, Mariana Boy dijo que estas presentan 17% y que se está preparando un foro con Coparmex local y asociaciones mercantiles para que haya un alcance de los problemas que puede causar.

“Históricamente, en la Ciudad el tema de las sanciones por ruido no se ha realizado, por eso decidimos poner medidas precautorias, que si bien no es una sanción, tiene una implicación importante, ya que [los establecimientos] permanecen cerrados 30 días”, dijo.

Mencionó que alcaldías como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc o Gustavo A. Madero son algunas demarcaciones que siguen presentando denuncias por exceso de ruido.

Presentarán iniciativa

La titular de la PAOT adelantó que enviará una iniciativa al Congreso local con el propósito de que haya una reparación del daño en cualquier infracción que se comenta contra el medio ambiente.

Expuso que la propuesta, que será enviada en febrero, es para la creación de la ley de responsabilidad ambiental y ordenamiento territorial, ya que la “reparación del daño” ya se encuentra estipulada en la Constitución de la Ciudad de México y a nivel federal.

“Hay una Ley de Responsabilidad Ambiental a nivel federal, pero a nivel local no contamos con esa norma. Vamos a impulsar una propuesta, va a ser la primera vez que hagamos uso de nuestra atribución de sugerencia, que tenemos en la Ley Orgánica de la PAOT y que nos permite sugerir al Congreso”, explicó.

Detalló que el proyecto se trabajará en enero con diversas organizaciones y especialistas en el tema para que esté sustentado y pueda ser analizado por los diputados, ya que consideró que es de relevancia debido a que hay diversas infracciones y sanciones contra las personas que dañan el medio ambiente, pero no una reparación.

La Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 16, inciso A, menciona que “el daño o deterioro ambiental genera responsabilidad. Quienes los provoquen están obligados a la compensación y reparación integral del daño, sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que establezcan las leyes”.

Por otro lado, la Ley de Responsabilidad Ambiental federal reconoce que el daño ocasionado al entorno es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los elementos y recursos naturales, además, reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores económicos, sociales y ecológicos.