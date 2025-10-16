Si creías que circular con placas del Estado de México o alguna otra entidad te daba “inmunidad” en la Ciudad de México, ¡te puedes llevar una gran sorpresa! y lo mejor es que revises el portal de multas, pues podrías deberle miles de pesos a la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital.

Como Carlos, quien pidió ser llamado así para mantener su anonimato y quien tiene una deuda pendiente de más de 50 mil pesos.

“Estaba estacionado en un lugar donde no se pueden estacionar, pero no tenía una nota o una infracción que es lo que yo pensaría que te dejan. Cehqué en el portal de las multas y me di cuenta que ese día tenía una. No sabía nada, le pregunté a una compañera del trabajo que ya le habían quitado la placa en la misma calle y fue la que me dijo del lugar, pero me explicó que primero checara las infracciones porque tenía que pagar la que me pusieron, más las que tuviera rezagadas”.

La consulta de su matrícula le arrojó que tenía 23 multas anteriores más la que le acababan de poner; cada una de 20 UMAs

“Más o menos por las 24, según mis cálculos eran como 56 mil pesos, una cantidad de risa”, ironiza.

Su caso no es aislado, sino uno de tantos de los que se encuentran diariamente en los módulos Módulos de Atención Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), a donde los automovilistas deben acudir para recuperar su metal.

En el módulo, ubicado en Fray Servando Teresa de Mier 142, un ciudadano fue por la placa de su automóvil y aunque en esta ocasión sólo tuvo que pagar una infracción rezagada y la actual para recuperarla, confiesa que hace unos meses a su esposa le apareció que debía pagar 23 mil pesos en multas.

Las altas cantidades con las que se topan los automovilistas y que deben de pagar para recuperar sus placas, han hecho que tomen otra medida que les evite el pago por las infracciones, que aseguran es más sencilla y barata: reemplacar.

“Ya no vino por su placa y tuvimos que hacer un cambio, fue lo más accesible y barato”, cuenta el ciudadano al reconocer que prefirieron darle 6 mil 300 pesos al “coyote” que les entregaba las nuevas en tres días.

Para Carlos, su primer pensamiento fue cómo recuperar su matrícula de alguna manera, pero al no contar con el dinero para pagar la deuda decidió echar mano, también, de un gestor con el que adquirió un permiso expedido en Guerrero, que lo dejará circular por 30 días y obtuvo en tan sólo dos horas:

“Me tardé de trasladarme de mi casa al lugar en físico. Ya ahí, yo creo que en 20 minutos te hacen el trámite”.

También tiene en mente ocupar un “coyote” para obtener una nueva matrícula y con ello, un “borrón y cuenta nueva” en la capital del país: “Me dijo que puedo sacar mi placa en el Edomex y la CDMX no tiene en cuenta que haré otro trámite”.

“No nos queda de otra más que acudir a ese tipo de cosas porque las infracciones son muy altas, es lo más recomendable para nosotros. A final de cuentas existe la corrupción, pero para esa cantidad de 23 mil pesos… Yo creo que es poco lo que le querían cobrar porque adentro hay casos de cantidades más grandes”, dice el automovilista que acudió al módulo de Fray Servando Teresa de Mier 142.

Carlos corrió con más suerte. Un gestor le cobra 4 mil 700 pesos por el trámite, sin embargo, se fue bajando hasta dejarlo en 3 mil 600.

“Cuando ves ese tipo de cosas y hay opciones que son huecos en la ley o algo así éticamente no es correcto, pero es a lo que tiene que recurrir uno. De pagar 56 mil a 3 mil por reemplacar… Tengo que hacer verificación, pagar tenencia nueva y se eleva un poco el costo, pero de pagar casi 60 mil a quizás unos mil 500 más entre verificación y tenencia… por eso uno toma esa opción”, confiesa.

Para que le “coyote” le haga el trámite para reemplacar en el Edomex, los requisitos fueron mucho más sencillos que los que pide la Subsecretaría de Control de Tránsito para liberar su placa: una foto de su tarjeta de circulación y en dos días hábiles, su automóvil podrá circular de forma cotidiana en la CDMX.

En una petición de entrevista de este diario con la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre si hay medidas que la dependencia tome al respecto, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de esta edición.