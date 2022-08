“Nuevo líder guinda debe ver por todos”

El nuevo presidente o presidenta de Morena en la Ciudad de México debe regresar al partido a las calles y atender a todos los grupos internos, coincidieron diputados locales y el aún presidente de este instituto político.

Héctor Díaz-Polaco, quien actualmente se desempeña como presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, expuso que, a título personal, espera que la nueva dirigencia del partido, que será elegida el 13 de agosto, retome el trabajo en territorio, mismo que se perdió a causa del Covid-19.

“Me parece que debe ser el mismo perfil del presidente nacional de Morena: atender a todos los sectores, a todos los grupos al interior, que aunque están prohibidos, existen opiniones compartidas y eso no puede evitarse; y que, además, promueva que Morena se vuelque al territorio, eso fue un factor muy importante para los resultados obtenidos en la última elección porque, es claro, que con la pandemia Morena perdió una de sus prácticas fundamentales, que es la del contacto con la gente y la organización de actos colectivos de contacto con la gente”, sostuvo.

Subrayó que el partido no puede dejar de tener contacto con la gente, no puede dejar la calle y, sobre todo, no puede dejar de atender los criterios, puntos de vista, sugerencias y las quejas de la ciudadanía.

En este sentido, la diputada Guadalupe Morales consideró que el o la nueva dirigente debe estar compenetrada con el movimiento de la 4T, e inmerso en los principios de Morena. Además, dijo, le tocará la tarea de unificación de la militancia y no dejarse guiar por ningún cacique.

“Hay mucha militancia, mucha gente suelta por ahí que vale la pena que se agrupe, que se le tome en cuenta, y sobre todo, que se escuche a todas y a todos. Es muy importante que sepa también que nos debemos a la gente, a la base, que sea un dirigente o una dirigente que no se deje guiar por ningún cacique o aspirantes a terratenientes políticos, que sea alguien que venga de las bases, que sepa cuál es el proyecto y sepa construir también”, abundó.

El actual dirigente de Morena, Tomás Pliego, también opinó sobre el reto que tendrá la nueva dirigencia del partido desde el 15 de agosto, fecha en que entregará al partido.

“El reto de la nueva dirigencia es, con su estilo, personalidad y formas, mantener el espíritu del partido que es trabajo territorial casa por casa y puerta por puerta, que no se burocratice el partido, que no se empiece a llenar de burócratas que se lleven 20%, 30% o 40% de prerrogativa”, detalló.

En tanto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, declaró que no se mete en los temas de quién será el próximo presidente de Morena en la Ciudad, y que no estaba informada sobre que un grupo de consejeros perfilan al coordinador general de Comunicación Social de la administración local, Sebastián Ramírez, para ser presidente del partido. Con información de Salvador Corona