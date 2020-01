“No nos tiembla la mano en indagatorias”, afirma contralor de la CDMX

Los compromisos políticos no son un obstáculo para el contralor General de la Ciudad de México, Juan José Serrano Mendoza, por lo que aseguró que no le tiembla la mano al momento de hacer las indagatorias, tanto de la administración pasada como de la actual, pues el objetivo, dice, es erradicar la corrupción.

“No me tiembla la mano, no tenemos ningún compromiso, entonces hacemos lo que nos corresponde, quiero decir que no tengo ningún compromiso político”, apuntó el funcionario.

Asimismo, afirmó que cuenta con elementos objetivos para las investigaciones administrativas que se realizan, principalmente en las que ya llevan un proceso penal.

“Estamos evidentemente realizando investigaciones, obteniendo los resultados de las auditorías, dando respuesta a las denuncias que hemos recibido y, bajo ninguna circunstancia, es un tema de una cacería de brujas. Aquí no hay indicaciones, el tema es jurídico, está garantizada la presunción de inocencia, el debido proceso; en la Contraloría todo esta apegado a la ley.

“[Las denuncias] hablan mucho sobre el ejercicio de la función pública de la administración pasada, pero también nos han llegado temas de esta administración y reconozco la autonomía que tengo, la libertad, porque sin libertad en este cargo, sería muy complicado”, comentó el funcionario local.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el contralor general de la Ciudad recordó que se está investigando en todas las dependencias como la Central de Abasto y el Instituto de la Vivienda (Invi), en donde incluso ya hay procesos penales. El funcionario no da nombres, pero enlista dependencias.

En la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, donde se encontró que se violentaba la normatividad en algunos edificios; en la Secretaría de Administración y Finanzas hubo un incumplimiento en el pago de pensiones y en el tema de reconstrucción, donde identificaron sobreprecios en las demoliciones y anomalías de dos constructoras, por lo que se denunció ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

“No quisiera adelantarme, se están investigando, pero sí observamos sobreprecios, mala calidad de la construcción, de los trabajos. Hemos platicado con administradores y hay un par de casos en los cuales dejaron los recursos en una cuenta que generaron intereses y, ante la falta de regulación y disciplina, se recurrieron a estas prácticas.

“Hoy estamos tratando de hacer las cosas más claras, que la gente sepa hasta dónde pueden llegar, y están reaccionando bien, me parece que el desarrollo ha sido lo correcto y hemos avanzado”, comentó.

Aseguró que este tema todavía no se puede dar por terminado, pues siguen las indagatorias de lo que se realizó y además el proceso de reconstrucción continúa, por lo que estará atento en cada paso y en caso de haber denuncias. Incluso, físicamente acude a los edificios para darse cuenta de lo que sucede.

También vigilan alcaldías

En su oficina ubicada en Tlaxcoaque, Serrano Mendoza adelantó que también en algunas alcaldías ya se hicieron denuncias ante la FGJ, aunque no quiso nombrar cuáles, refirió que se trata de delitos por irregularidades en contratos.

“Han sido en varias dependencias, inclusive en alcaldías, donde hemos dado vista sobre situaciones que se han presentado; no me gustaría señalar una, pero fueron diversas situaciones en las cuales existía, y que ya se dio parte a la fiscalía, sobre comisiones de algunos delitos, encontramos contratos que no eran del todo claros y que los propios alcaldes denunciaron”, explicó.

¿Qué estrategia tienen para sostener las investigaciones y que no se caigan ante un juez?

—Me parece que es un tema que le corresponde a la fiscalía, porque es un tema penal, pero lo que a nosotros nos corresponde, que es la parte administrativa, lo estamos haciendo de manera muy consciente, con elementos objetivos en el cual sea suficientemente fuerte, por lo menos en manera administrativa, la parte de la fiscalía, no lo sé.

“Tenemos reuniones periódicas con autoridades de la fiscalía y me parece que estamos creando criterios y estamos colaborando con los asuntos relevantes y considero que ha dado buenos resultados”, dijo.

Buscan erradicar la corrupción

Sin embargo, no todo lo que hace actualmente la Contraloría General es investigar lo ocurrido en la administración pasada. Serrano Mendoza comentó que se trabaja para erradicar la corrupción en todos los niveles. Lanzó un llamado a los funcionarios que quieran obtener “recursos extra” de los capitalinos, “que ya no se puede, pues eso ya pasó”.

“Ahora fungimos con un tema más preventivo, porque existe la voluntad de corregir cuando hay alguna situación que pudiera resultar en una conducta irregular; lo más difícil para el gobierno cuando se intenta erradicar la corrupción, ha sido que la filosofía de las personas que estamos arriba se logre permear más abajo y la gente entienda que ya no se permite, que ya no es un tema de discrecionalidad.

A más de un año de que tomó el cargo, Juan José Serrano realizó una limpieza en la dependencia, pues encontró una institución poco transparente; hay investigaciones sobre malas conductas y posiblemente habrá sanciones.

“Encontré una contraloría muy discrecional; misma conducta, sanciones distintas, poco transparente. Hay investigaciones en contra de algunos funcionarios que se derivan de omisiones, sobre todo de sus funciones, pero son situaciones que no debieron haber sido”, refirió.

“No sé si la ciudadanía tenía confianza en la dependencia, lo que puedo decir es que la gente ahora sí la tiene y tenemos más denuncias anónimas de funcionarios a particulares. Soy un ciudadano, no tengo partido, entonces, entiendo”, dijo.