"No nos han dado justicia", víctimas de la Línea 12 llevan sus plegarias a la Basílica de Guadalupe, a un año de la tragedia

A un año del colapso de la Línea 12, un grupo de víctimas acudieron a una misa en la Basílica de Guadalupe, en donde pidieron a las autoridades que se haga justicia.

“No nos han dado justicia, y tal parece que esto se va a alargar más de un año”, señaló el señor José María, padre de Mario Alberto.

“Madre, como Cristo desde la cruz, tengo sed, sed de justicia”, dijo el el sacerdote, ante víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro.

Al oficiar una misa a un año de la tragedia, las víctimas se dieron cita en el atrio de la Basílica de Guadalupe. Allí arribaron en silencio, algunos evitando dar palabras, otros esperando la oportunidad para exigir justicia.

No solo ellos se dieron cita, sino cientos de personas, para escuchar las palabras, orar y sumarse al dolor.

“Que no digan que estas ayudando a todos, porque yo he hablado con gente y no han recibido ningún apoyo”, comentó.

“Estamos sedientos de justicia, cuánta polarización…

“Cuantos siguen sufriendo este año, está perdida por la Línea 12”, repetía el sacerdote.

Fue en punto de las 16:00 horas al interior de la Basílica de Guadalupe cuando se recordó a las víctimas mortales, todos los nombres fueron mencionados durante la misa realizada por ellos, por los que a un año buscan la justicia que las autoridades no les han dado, más allá de las versiones que incansablemente han ofrecido sobre la justicia restaurativa.



apr/acmr