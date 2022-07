“No mi ciela, existimos”: "Una cuirmes" de personas no binarias en Los Pinos

En el marco del Día Internacional de las Personas no binarias, celebrado el pasado 14 de julio, este sábado se realizó una “cuirmes no binarie” para la liberación en La Hondonada del Complejo Cultural Los Pinos, espacio que albergó a los expresidentes de México.

Entre colores de las banderas trans (rosa, blanco y azul) y de la bandera de género no binario (amarillo, blanco morado y negro), así como con venta de pan de dulce como “conches” multicolor, aretes, stickers, dibujos, tejidos, libros y postres como la “gelatijota”, las personas trans y no binaries convivieron en un espacio libre de violencia, con respeto a las identidades, nombres, pronombres, orientaciones sexuales, neurodivergencias y otras características.

Asimismo, los organizadores del JuntransFest 2022 destacaron un espacio libre de enebefobia, transfobia, cuirfobia, lesbofobia, homofobia, machismo racismo, clasismo, cuerdismo, capacitismo y “otros sistemas de opresión”.

“Lo que nosotres anhelamos es liberación. Liberación para mí, para ti y para todes nuestres hermanes no binaries y trans. Liberación del binario de género impuesto. Liberación de los estereotipos y de lo que nos dijeron que teníamos que ser. Liberación de culpas, expectativas y soledades impuestas”, señalaron en un manifiesto.

“Queremos y merecemos liberación para poder vivir en paz y con dignidad, sin el temor ni la rabia de todo aquello que impusieron otras personas en nosotres al momento de nacer, todas esas presunciones que se hicieron al ver nuestros cuerpos de bebés. A todes ustedes que nos están acompañando hoy les decimos: nuestros nacimientos son un punto de partida, no una determinación absoluta, y el género asignado al nacer no es destino”, agregaron.

Acusaron que la cisnorma los orilla a esconderse, a invisibilizar sus realidades y formas de ser, a callar quienes son por temor a ser víctimas de violencias y actos de discriminación: “Pero nosotres respondemos, ¡No, no mi ciela, existimos, aquí estamos todo el tiempo, soporta!”.

“Nos abandaremos en el no político para dejar en claro que no estamos dispuestes a traicionar ni a ocultar nuestras identidades. No abandonaremos nuestra felicidad para su comodidad. No daremos explicaciones ni tenemos que hacer teorías para justificar nuestra existencia. No dejaremos pasar ningún acto violento que nos vulnere o invalide nuestras identidades.

“No le debemos a nadie androginia ni cambios estéticos o quirúrgicos para ser personas no binaries. Somos personas no binaries y si transformamos nuestros cuerpos o expresión de género es porque nos gusta, nos hace sentir felices y cómodes con nosotres mismes, o porque queremos experimentar en nuestro camino. No vamos a encajar para entrar en un modelo cisgénero, heteronormado, racista, clasista y patriarcal. Y sí, sabemos que todas esas palabras parecen trabalenguas, pero son los sistemas de opresión que quieren limitar nuestras vidas y No vamos a permitir que eso ocurra”, sentenciaron.

Aunque la entrada estaba abierta para todo público, algunas actividades como el taller drag fueron priorizadas a las personas no binarias y personas trans. El evento también contó con lectura de tarot, círculo de escucha, práctica de vogue, pasarela no binarie y un “registre civil” para casamientos y tramitar actas de nacimiento no binarie “para vivir la fantasía de tener esos documentos”.