"No hubo falta de mantenimiento en la Línea 12", dice Sheinbaum, tras un año del colapso

“No hubo problema de mantenimiento; eso es muy importante que lo sepa la ciudadanía, eso lo dicen todos los dictámenes”, aseguró la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el marco del aniversario del accidente de la Línea 12 del Metro, en el que trabe del viaducto elevado en las estaciones Tezonco y Olivos se desplomó dejando 26 personas fallecidas.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina explicó que las filtraciones en el tramo subterráneo de esta línea “son parte del proceso de construcción”, y apuntó “ya se está haciendo la corrección”.

“No hubo problema de mantenimiento; eso es muy importante que lo sepa la ciudadanía, eso lo dicen todos los dictámenes: las filtraciones del tramo subterráneo son parte del proceso que hubo de construcción, los cárcamos, etcétera. Entonces, no hubo un problema de mantenimiento; están las bitácoras de mantenimiento y está todo el trabajo de TSO, que es una empresa que realiza el mantenimiento”.

Sheinbaum indicó que es importante reconocer la cooperación de las empresas constructoras que han estado colaborando de manera incondicional con las autoridades para la rehabilitación de toda la línea.

“Si las empresas se hubieran querido ir no estaríamos en la condición que estamos. Importante reconocer la colaboración de las empresas en tramo elevado y subterráneo para que la línea quede segura”, destacó.

Al cuestionarle si la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, quedó a deber su comparecencia ante el Congreso de la Ciudad de México, expuso que “no es problema de mantenimiento ni de ese momento, la atención a las víctimas es permanente porque jamás las vamos a abandonar”.

Respecto a la acusación de que no han aceptado el tercer informe de la empresa DNV sobre la causa-raíz del accidente de la Línea 12 porque el resultado no es a favor de su administración, Sheinbaum Pardo dejó en claro que esto “es falso, nosotros lo que queremos que técnicamente las cosas estén bien y hay una parte que esta en debate porque no se cumplió con la metodología”.

Destacó que busca que la reparación de la Línea 12 se haga en las mejores prácticas para seguridad de los usuarios, y garantizar la no repetición de este accidente.

“Nosotros jamás nos vamos a pelear con una víctima; imagínense, en medio de su dolor, de sus dificultades, de la terrible situación que viven, lo único que podemos darles es nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestra atención permanente, sea que firmen o que no firmen, y respetarlos en su decisión y siempre estar con las puertas abiertas para asesorarlos”, aseguró la mandtaria capitalina.



