Merma Covid-19 ingresos de taxistas

Los taxistas de la Ciudad de México esperan que el próximo 1 de junio mejoren sus ingresos con el regreso de algunas actividades, pues con la emergencia sanitaria por Covid-19 sus entradas económicas han disminuido cerca de 80%.

Carlos Castillero, chofer de la alcaldía Iztacalco, comentó que pese a que han disminuido los viajes, siguen trabajando con sus respectivas medidas sanitarias, entre ellas el lavado de los vehículos, contar con gel antibacterial, usar cubrebocas y siempre tener cloro y pinol para limpiar el interior de la unidad cada que concluyen un viaje.

“Nos ha afectado 80%... la verdad, nada más sacamos para la gasolina y a la mejor otros 50 o 100 pesos para el día. Estamos trabajando aproximadamente 10 horas”, dijo.

Mientras que José Luis Melgoza, taxista de sitio de la misma alcaldía, se puso creativo para evitar contagios y acomodó un plástico en su vehículo para separase de los usuarios, además de que carga con un gel antibacterial y un desinfectante que el mismo hizo con cloro y agua para limpiar su unidad.

Aseguró que pese a lo que informó el Gobierno local de negociar con las agencias para que den una prórroga en los pagos de créditos, no ha podido conseguirla.

“Está muy dura la situación. Yo que estoy pagando el carro, está grueso para las letras; fui a la agencia, pero estaba cerrada, no hay manera para comunicarse con alguien, de decirles: ‘Sabe qué, no acompleto la letra, ¿cómo le hacemos?’, recibir un apoyo o que nos instruyan qué podemos hacer”, lamentó.

Lo mismo ocurre con Raúl Adolfo Salinas, otro operador, quien comentó que pese a la contingencia, no ha podido dejar de trabajar pues hay gastos en la casa y existen compromisos que no ha podido cubrir como el pago de su vehículo.

“[Esta pandemia] sí nos ha afectado, en lo particular, económicamente, no saca uno lo que son los gastos, en este caso, yo estoy pagando mi unidad, la cual he dejado de pagar, hasta me han amenazado con que me la quieren quitar, llevo como mes y medio, eso es lo que más me ha afectado, con trabajos es difícil hasta sacar para comer”, dijo.

Expuso que al día lo máximo que ha sacado, después de la gasolina, son 100 pesos, por lo que se le ha dificultado sostener a su familia; ha sobrevivido con las despensas que otorgan las alcaldías.

En tanto, Ulises Sánchez expuso que se han reducido sus ingresos más de 50%, pese a que la poca gente que sale a las calles prefiere utilizar un taxi, por lo que espera el crédito del gobierno de 25 mil pesos.

“Hicimos el trámite para al crédito y, bueno, a varios compañeros, incluido yo, ya nos llamaron para darle seguimiento a la petición… nos pidieron que mandáramos unas fotos, vía WhatsApp, de la credencial de elector, corroboraron datos y nos dijeron que se pondrían en contacto con nosotros”, explicó.

Limpieza

Este sábado, más de 800 taxistas de Iztacalco e Iztapalapa se reunieron para sanitizar sus unidades, y la mayoría, explicó, está a la espera de los préstamos que otorgará el gobierno federal.

Otros conductores afectados son los de aplicaciones como Uber, Didi, Cabify y Beat; de acuerdo con José Antonio, conductor de Uber, durante la contingencia, el número máximo de viajes que hace al día son 10 cuando anteriormente hacía 29.

“Estamos sacando sólo para la gasolina, esperemos que ya se activen las cosas, porque no podemos quedarnos en casa, hay que sacar para la comida; yo soy dueño de mi auto, pero los que no, han tenido que dejar los autos, y obviamente se quedaron sin ingresos”, comentó.