Manifestantes en Tlalpan acusan a policías capitalinos de golpearlos; SSC niega enfrentamientos

La vicecoordinadora de la Asociación Parlamentaria Ciudadana (APC) en el Congreso local, Daniel Álvarez Camacho, y un grupo de vecinos de la alcaldía Tlalpan fueron agredidos presuntamente por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) al tratar de detener una obra hidráulica parte del del Proyecto del Estadio Azteca.

Los hechos ocurrieron la mañana de este miércoles en la zona de La Joya durante una manifestación en la que vecinos pedían que se detuvieran obras del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

Lo anterior debido a que no han sido consultados por las autoridades capitalinas, ya que estás obras forman parte del Proyecto Estadio Azteca.

En redes sociales, la diputada panista informó que había un acuerdo con los vecinos y autoridades para no continuar la obra hasta que no hubiera mesas de diálogo, por lo que acusó que "granaderos" empezaron a golpear a vecinos.



Había un acuerdo entre [email protected] y autoridades de NO continuar la obra hasta que no hubiera mesas de diálogo. A las 7 am, los granaderos estaban en la joya y empezaron a golpear a [email protected] [email protected] que se manifestaban ¡en la banqueta! @Claudiashein ahí esta tu Ciudad de derechos. pic.twitter.com/vIIzg7LIT3

— Dany Alvarez (@danyalvarezca) August 10, 2022