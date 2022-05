El Gobierno de la Ciudad de México presentó su informe de las inconsistencias y contradicciones técnicas y científicas del Reporte de Análisis de Resultados de Causa Raíz de la empresa noruega DNV.

Lo anterior es presentado por el secretario de Obras y Servicios, Jesús Antonio Esteva Medina, y la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, el secretario de Gobierno, Martí Batres, la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, y el secretario de Movilidad, Andrés Lajous.

Al hacer uso de la palabra, la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil recordó que el primer y segundo informe de DNV señaló que el accidente de la Línea 12 fue a causa de la falta de pernos y una falla en la construcción de la obra.

Comentó que en octubre DNV entregó su tercer reporte, pero contenían inconsistencia, por lo que llevó a qué no entregaran en tiempo y en forma, por lo que se le notificó que debía corregir dicho documento.

Mientras tanto en 15 de febrero se le envío una notificación de que no cumplía con lo estipulado en el contrato celebrado.

Mientras tanto, en oficios de marzo y abril se les notificó que no tenían documentado la hipótesis en el tramo espejo de la Línea 12, y se le solicitó en el tema del mal diseño en la estructura por el fenómeno de fatiga.

"En todo los oficios se les advirtió en el desacuerdo por el uso de imágenes de Google Street View ya que sus imágenes pueden diferir en las condiciones reales del sitio", dijo Myriam Urzúa.

Agregó que en el tercer reporte se confunden las causas del accidente del colpaso, "el documento no ha sido aceptado hasta el momento por la Secretaria".

Conflicto con DNV por Línea 12 del Metro

Tras la publicación internacional del diario El País, donde se hace énfasis que en el tercer reporte de DNV hay responsabilidades sobre el mantenimiento de la Línea Dorada, la mandataria capitalina defendió que las bitácoras del mantenimiento que brindó su administración a la Línea 12 son públicas, por lo que harán público también dicho documento, pero con las observaciones de la administración local.

“No se pagó el último reporte, no se ha pagado y precisamente se está haciendo una rescisión de contrato. Nosotros estamos muy tranquilos y seguros de lo que hemos hecho y de lo que se ha estado haciendo, pero es importante que no sea a través de una filtración porque una vez más violaron el contrato de confidencialidad”.

Sheinbaum agregó que “entonces hemos preguntado a los abogados si lo podemos hacer aún cuando estemos en este juicio y nos han dicho que es posible hacerlo, dado que ya está público. Preferimos hacerlo así, lo vamos a estar haciendo público, vamos a prepararlo públicamente, para que se conozcan todas las respuestas, una a una, que se le dieron a la empresa”, señaló.

La jefa de Gobierno aclaró que a la empresa noruega se le entregaron las bitácoras de mantenimiento.

“En el contrato está establecido que había un Comité Técnico que le iba dar seguimiento a los reportes que se le entregaban, entonces entregan un reporte y no cumple con las especificaciones del contrato, incluso se hacen ampliaciones porque no se cumple con la metodología y hasta que ellos finalmente entregan y se hace un documento formal de porque ellos no están cumpliendo con la metodología, pero ellos no aceptan y se les hace otro documento con más detalle técnico profundo que su propia metodología no se está cumpliendo”.

En días pasados, la mandataria local reiteró que el informe entregado por DNV cuenta con un “sesgo político, así como el conflicto de interés” por el apoderado legal que participó en un litigio contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en el 2012.

