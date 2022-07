"Les di la libertad de inscribirse", dice Sheinbaum sobre secretarios locales, aspirantes a congresistas de Morena

La mandataria capitalina, Claudia Sheinbaum, dijo que les dio libertad a los secretarios de la administración local que buscan ser congresistas nacionales de Morena en la capital, pero que deben dividir el trabajo como servidores públicos y como militantes.

“Se dio libertad para quien se quisiera inscribir se inscribiera, no venía establecido en la convocatoria que si era servidor público no se debería participar, en mi caso les di la libertad y obviamente lo que siempre se debe de hacer de que siempre dividamos el trabajo como servidor público y el trabajo como militante”, comentó en conferencia de prensa.

Cabe mencionar que en las listas para ser congresistas nacionales se encuentran anotados el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama; Rigoberto Salgado, encargado de despacho de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso) y el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), Carlos Ulloa, así como el director del Instituto del Deporte, Javier Hidalgo.

Sheinbaum Pardo añadió que la lista de los congresistas nacionales de Morena en la capital ha sido un proceso “difícil” para la Comisión de Honestidad y Justicia del partido porque se ha inscrito mucha gente, ya que incluso hubo quienes no podrían participar si en el 2021 fueron candidatos a diputado por otros partidos y después inscribirse como consejeros.

“De todas las listas, tuvieron que estar revisando, y lo que haría sería un llamado a cuidar entre todos este instrumento político tan importante y significativo para el pueblo de México que no caigamos en ninguna práctica que sea todo aquello que hemos criticado históricamente y que todos cuidemos el proceso interno (…) de todos los que se afilen que sepan que hay principios en Morena de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo “, aseguró.



