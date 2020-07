A la ley, protocolo para regular uso de la fuerza pública

Nos cuentan que mientras en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento están afinando los últimos detalles a lo que será el protocolo del uso de la fuerza por parte de los policías en manifestaciones, sobre todo porque se han tornado violentas en la capital, pero también porque se han reportado abusos de los uniformados, en el Congreso local el vicecoordinador del grupo parlamentario de Morena, José Luis Rodríguez, ya presentó una iniciativa para que los protocolos —en los que se incluye la perspectiva de género, la capacitación a policías e incluso que la evaluación de los mismos sea cada año—, se adhieran a la actual Ley que Regula el Uso de la Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Pública de la capital. Así que veremos el contenido de los protocolos que presente la jefa de Gobierno, que todo pinta, ya estaría en la ley.

El claro mensaje a la iniciativa privada en la Ciudad de México

Le platicamos que el secretario de la Contraloría General de la Ciudad de México, Juan José Serrano, envió un mensaje muy claro a la iniciativa privada para que sus proyectos de obras se echen a andar en la capital del país, sobre todo porque es la apuesta del gobierno capitalino para reactivar la economía tras la crisis sanitaria por Covid-19. Durante un foro con los representantes de la Cámara de la Construcción capitalina, el contralor de plano dijo que habrá garantías para llevar a cabo sus obras e incluso deslizó el tema de impulsar más los proyectos público-privados, como son los contratos de Pago por Prestación de Servicios a largo plazo. Llama la atención que el mensaje lo diera el encargado de revisar la actuación de las autoridades y uno de sus problemas principales a atacar es la corrupción. ¿En el mensajero está la clave para la IP?

La reactivación de Higinio en el Edomex

Digamos que nunca se ha ido, pero en las últimas semanas el senador morenista Higinio Martínez anda muy activo en el territorio mexiquense. Nos platican que ha sostenido reuniones con líderes vecinales y representantes de organizaciones, sobre todo en el municipio de Texcoco, donde él fue presidente municipal, pues el arranque del año electoral 2021 no está lejos. Nos detallan que en esas reuniones no sólo se están cocinando futuros candidatos a los ayuntamientos, sino también a diputaciones locales y federales y ya no sólo del oriente del Estado de México, sino de otras zonas como Naucalpan y Cuautitlán Izcalli. Así que don Higinio no se duerme en sus laureles, nos dicen.