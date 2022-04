Una usuaria en redes sociales narró su experiencia con la empresa Kavak , dedicada a la compra y venta de autos, la cual describió como una “tortura de principio a fin”.

De acuerdo con la tuitera @MariaBeg identificada como María, hace 10 meses compró un auto en financiamiento en Kavak y ha sido su “peor experiencia” como clienta.

“Nos citaron 3 veces para entregarnos el coche. En estas 3 ocasiones nos tuvieron esperando entre 2 y 3 horas, sin claridad de información", empezó por contar.



KAVAK, TORTURA DE PRINCIPIO A FIN. @kavakmx Nunca hago hacer esto en redes sociales, pero esta experiencia ha sido tan desagradable que no puede quedarse sin compartir. Hace 10 meses compré un auto en financiamiento con KAVAK y ha sido LA PEOR EXPERIENCIA como cliente. — María (@MariaBeg) April 1, 2022

La mujer dijo que después de llegar el día de la entrega del auto, le informaron que no le darían un duplicado de la llave del carro hasta que terminara de pagar el crédito, sin embargo, le hicieron extender su garantía con infinitos servicios que poco después descubriría que no le darían.

“El día de la entrega nuevamente, querido cliente, le interesa extender su garantía? Eso cubre todos los desperfectos del coche por X tiempo, solo tiene que traerlo a servicio con nosotros, con costo preferencial, OK, si nos interesa, gracias”.

“Llega el día del 1er servicio, (el cual se tiene que hacer antes de X tiempo para que tu garantía siga vigente, ok). Agende (y por supuesto pague por adelantado) su servicio por la app. Al momento de agendar nos informa la app que no hay talleres en Querétaro”.

Precisó que marcó a “servicio al cliente” y le informaron que tenía que realizarse el servicio en la CDMX, ya que por ahora no contaban con talleres en otro lado y que, si no lo traía en el tiempo indicado, perdería su garantía, misma que perdió porque para llegar a la capital hubiera tenido que pagar casetas y gasolina que no tenía contemplada.

Por si fuera poco, María aseguró que perdió el único juego de llaves del auto que traía, pero como se encontraba al corriente con sus pagos, pensó que no tendría problemas de conseguir un nuevo juego de llaves en la agencia, pero no fue así.

“LA CEREZA DEL PASTEL: Hace 2 meses perdí la llave de mi coche, una llave que cuesta 12 mil pesos, los cuales no tengo disponibles en este momento. Qué pensaríamos de cualquier empresa a la que le importan 1 gramo por sus clientes?”

“Claro! Voy a llamar a KAVAK para pedir apoyo con el duplicado, mis pagos son puntuales, seguro no habrá problema. Pues no amigos, no hay tal, 2 meses después miles de llamadas a su servicio a clientes".

La usuaria alertó a sus seguidores en Twitter quienes la volvieron tendencia rápidamente, al empatizar con su caso.

