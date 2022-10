Investigan liga de espionaje con despojo

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se investiga si el centro para espionaje que según indagatorias, se creó en la administración de Miguel Ángel Mancera se utilizó para identificar posibles zonas de desarrollo inmobiliario y, en algunos casos, efectuar despojos.

“Había un lugar que tenía el anterior jefe de Gobierno, que era, ¿cómo le llamaba la gente? Sterling, se volvió famoso este lugar, de hecho hay gente ya detenida por la Fiscalía General de Justicia, siguen las investigaciones, porque era un lugar que se dedicaba al espionaje.

“Es más, lo que se dice, no sé cómo vayan las investigaciones de la fiscalía, es que no sólo se dedicaba al espionaje, sino también se dedicaba a revisar los terrenos, junto con información del Registro de la Propiedad, que podían ser factibles a ser desarrollos inmobiliarios posteriores, había hasta despojos. Eso es lo que se decía. De ahí que lo tendría que probar obviamente la fiscalía”, dijo.

EL UNIVERSAL publicó que Jaime Slomianski, extitular de la Agencia de Gestión Urbana (AGU) durante la pasada administración, señaló a Mancera de encabezar la red de espionaje que se montó en el número 15 de la calle Manuel Márquez Sterling, señalamientos que fueron rechazados por el exjefe de Gobierno.

En conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó: “Nosotros jamás vamos a espiar a nadie para poder saber qué es lo que hacen para poder tomar decisiones”.

La mandataria indicó que un gobierno que tiene miedo, un gobierno autoritario, “se dedica a espiar a la oposición, a todo aquel que no piensa como el gobernante. Y nosotros no sólo no tenemos miedo, sino que sabemos que la democracia tiene que ver con disentir, algunas personas piensan como nosotros, otras no, algunos están de acuerdo en algunas cosas y otros están en desacuerdo, y eso es parte de la democracia, y nosotros jamás vamos a espiar a nadie para poder saber qué es lo que hacen para poder tomar decisiones”, afirmó.