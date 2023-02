Instruyen al Controlador de la CDMX a revisar el estatus del sistema de corrupción

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum instruyó al Contralor de la capital revisar el estatus de la implementación del Sistema de corrupción, aunque destacó que su instauración abarcaría más burocracia.

“Entonces yo decía: está bien que haya un Sistema de Anticorrupción, que lo haga más robusto, que haya participación ciudadana, pero de ahí a que ahora se creen más burocracias asociadas al sistema, no me parecía que el Gobierno de la Ciudad, en vez de destinar recurso para la gente, para obras públicas y demás, pues destinará para más burocracia. Eso fue lo que yo planteé en su momento, entonces le pedí al consejero que hiciera la revisión de qué es lo que está pasando con el sistema.

En conferencia de prensa este viernes, dijo “tiene que revisarse. Muy francamente les digo que no he estado pendiente de este tema y hay que revisarlo. Pedí ahí en particular al consejero Jurídico que revisara este tema, para que me pudiera informar por qué se quedó a la mitad, etcétera.

“Cuando yo entré al Gobierno, que el Congreso eligió a algunos consejeros ciudadanos, yo planteé que estos consejeros ciudadanos no tendrían que tener grandes estructuras; o sea, porque fíjense, está la Controlaría de la ciudad, está la Auditoría Superior del Congreso de la Ciudad de México, está la Función Pública para todos lo que son recursos federales, que es la mitad de los recursos que tiene el Gobierno de la Ciudad y aparte la Auditoría Superior de la Federación; juntos deben de tener un recurso muy importante para la contratación”.