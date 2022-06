Inicia vacunación de menores de 10 y 11 años el lunes

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el lunes 27 de junio comenzará la aplicación de vacunas Pfizer contra el Covid-19 en menores de 10 y 11 años, en los 39 centros de salud de la capital.

En conferencia de prensa, la mandataria indicó que este domingo se darán más detalles del proceso de inoculación, aunque adelantó que se realizará por edades: “Les adelanto va a darse por edades, vamos a iniciar con 10 y 11 años. La razón de que sea por edades es que nos van a ir entregando vacunas, nuevamente por lotes, entonces, recibimos 96 mil vacunas que nos alcanzan para irlo haciendo por bloques de edad”.

El pasado 23 de junio, el gobierno federal anunció que el lunes 27 de junio arrancará la vacunación para menores de cinco a 11 años.

Abarrotan sedes

Mientras la Ciudad de México alista para la nueva atapa de vacunación, en el Estado de México la quinta ola de contagios generó que se desbordara la población en busca de la cuarta dosis, lo que provocó caos en algunos módulos previstos para la jornada para rezagados, de 12 a 17 años, que se desarrolló la última semana.

De acuerdo con el coordinador de la vacunación en el Estado de México, Ricardo de la Cruz Musalem, en la semana del 20 al 24 de junio la asistencia superó las expectativas, pues pasaron de aplicar 4 mil dosis a más de 100 mil en estos cinco días.

Esto lo atribuyó a la inquietud que ha generado la quinta ola de contagios Covid.

Comentó que fue una respuesta inesperada porque en la entidad no tenían esa afluencia, de pronto habían llegado a los módulos apenas 78 personas o menos, pero desde el lunes pasado hubo gran interés y entonces mucha gente quiso ir aun cuando no le correspondía por grupo de edad y hubo quienes intentaron tener una dosis extra, por lo que apeló a la conciencia, porque podrían estar quitando la dosis a gente que no tiene ninguna.

El remanente previsto para la presente semana era de 100 mil vacunas en el territorio mexiquense, pero, ante la demanda, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aportó un lote que abarcó a más de 100 mil rezagados.

Esta semana, tan sólo en Toluca, la población formó filas por más de tres kilómetros, esperó más de cuatro horas e incluso hubo conato de bronca entre padres y efectivos de la Guardia Nacional por la desesperación de recibir la vacuna.

“Cuando vienen los rebrotes o el alza, mucha gente llega a buscar la vacuna, pero también hay que decir que muchos buscan aplicarse Pfizer y también eso se conjugó en las condiciones que privaron en esta semana”, dijo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, dijo que del lunes a este viernes se previó la vacunación de primera y segunda dosis de refuerzo en 125 municipios.