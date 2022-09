‘Impensable, que mujeres no participen en vida pública’

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que la 4T reivindica la participación de las mujeres en la vida pública de México, con lo cual fortalece la democracia y la paz.

Al encabezar la sesión de clausura del Foro de Alcaldesas y Electas Iberoamericanas: Mujeres en la Política por la Construcción de la Paz, afirmó que es impensable un mundo donde no participen las mujeres en la vida política y en el gobierno.

“Pensemoslo al revés: ¿qué pasaría si siguiéramos viviendo en un mundo donde no hubiera gobernadoras, donde no hubiera diputadas, ingenieras, físicas, abogadas, donde las mujeres no pudieran votar? Es impensable un mundo así. Así que la participación de la mujer enriquece necesariamente la vida pública”, expresó la mandataria capitalina.

Sheinbaum remarcó que atrás quedó la idea de que las mujeres “no somos capaces de gobernar nuestros municipios, nuestros estados, de que no tenemos la capacidad de ser diputadas porque fuéramos menos capaces que los hombres.”

También destacó que a nivel federal hay un gobierno paritario, además de que “por primera vez hay nueve gobernadoras en México, hasta 2018, y siete son de nuestro movimiento, y son mujeres inteligentes, líderes de sus comunidades, que quieren a su pueblo y que están representando la transformación a lo largo y ancho del país”.

Sheinbaum dijo que 20% de los 2 mil 500 municipios del país son gobernados por alcaldesas. La mandataria afirmó que su administración se une a la lucha por la reivindicación de la igualdad de las mujeres, por ello construye una Ciudad de Derechos, en la que que se otorgan los apoyos Bienestar de niñas y niños. Mi Beca para Empezar y Uniformes y Útiles Escolares, que benefician a un millón 200 mil estudiantes de escuelas públicas de nivel básico y a madres de familia.