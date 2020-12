Hallan muerta a conductora de Uber reportada como desaparecida en Edomex

Chimalhuacán.– Familiares de América Vianet, una conductora de transporte por aplicación que desapareció en septiembre, fue localizada sin vida, confirmó su familia en redes sociales.



Según un mensaje difundido en Facebook, América Vianet, de 35 años, fue hallada el jueves, tras más de dos meses ausente, aunque no precisaron el sitio ni las condiciones de su hallazgo.



“Gracias a todas las personas que nos apoyaron compartiendo la foto de mi prima, ya fue localizada desafortunadamente no como quisiéramos, ahora lo que exigimos es justicia, ya existe un sospechoso”, se lee en el mensaje.



América, madre de dos menores, trabajaba para las plataformas Uber, Didi y Corner Shop. El 25 de septiembre de 2020 salió a trabajar en su auto Nissan Versa azul metálico, con el que desapareció.



La última vez que se supo de ella fue en el Barrio Talladores, de Chimalhuacán, prestando un servicio, pero ya no regresó a casa.



Su familia tiene pistas de un sospechoso, pero en el Ministerio Público se encontraron con trabas de los investigadores a cargo de su caso.

Ante la indolencia gubernamental, familiares y amigos iniciaron la difusión de la ficha de búsqueda en redes sociales y mediante volanteo.





