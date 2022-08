El objetivo en CDMX ha sido disminuir desigualdades, invirtiendo donde históricamente no se hacía: Sheinbaum

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el objetivo en esta administración ha sido disminuir desigualdades y abrir derechos, por lo que se encuentra orgullosa de ser parte de la Cuarta Transformación.

"No hay otra manera de disminuir una sociedad tan desigual como la mexicana después de 30 años de neoliberalismo, desde nuestra perspectiva no hay otra forma de disminuir desigualdades más que abriendo derechos y dos distribuyendo la riqueza e invirtiendo donde históricamente no se había invertido".

Durante el Foro Internacional “Ciudad, Cultura y Territorio”, acompañada por el geógrafo-académico inglés David Harvey, la mandataria comentó que han abierto el derecho al deporte, la salud, la vivienda, cultura, así como al espacio público.

"Hemos invertido donde históricamente no se han invertido, la gran desigualdad entre oriente y poniente solamente si uno disminuye entre el oriente...hemos desarrollado un esquema donde hemos terminado con la corrupción en los altos niveles y acabado con los privilegios y reorientando el gasto público".

Agregó: "Nosotros creemos en lo público no porque creamos en lo privado, pero quien pueda pagar por educación privada y salud que lo haga, pero el Estado tiene una obligación. (...) Estamos muy orgullosos de ser parte del Gobierno de la Ciudad de México".

En ese sentido, Sheinbaum reconoció la labor de David Harvey al ser un intelectual de la corriente marxista, cuya obra aborda los límites del capitalismo contemporáneo, sus desigualdades y crisis.



