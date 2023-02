El mercado negro de las coladeras

El robo de coladeras, rejillas de metal y tapas es un secreto a voces en la Ciudad de México y ocasiona daños a vehículos, lesiones y hasta muertes de transeúntes por caídas, como fue el caso de Sofía y Esmeralda, hermanas que perdieron la vida al caer en un registro sin tapa en las inmediaciones del Palacio de los Deportes, el 10 de noviembre de 2022.

En el mercado negro, una coladera puede tasarse entre 120 a 250 pesos.

El Pitufo narra que “con las coladeras no hay bronca”, al reconocer que ha hurtado este equipo. “Sobre Periférico, Tlalpan o ahí por la zona de hospitales es donde sí es negocio, ahí las reponen de volada y en la noche nadie vigila, si lo haces rápido no hay bronca de nada y si te agarran pues nomás la devuelves, te hacen la bronca o me unto thiner para que piensen que soy de la calle y ya con eso ni al Torito te llevan”, cuenta a El UNIVERSAL.

Como equipo ocupa sólo un diablito o carritos de supermercado, un pedazo de varilla para sacar las coladeras y una camisa vieja, pues revela que arrastrar el material le saca ampollas en las manos, “de ahí viene lo más pesado, jalar todo hasta la Fabela —otra colonia en la misma alcaldía Tlalpan— o hasta la Picacho Ajusco, ahí es donde compran todo eso y pues depende de cuantas tapas o fierros lleve, pero me gano 500 o mil pesos, pero eso es cada mes o mes y medio más o menos, en lo que reponen las coladeras y vuelvo a hacer lo mismo”, detalla.

El hombre dice que en los puntos de compra-venta de fierro viejo el precio del kilogramo ronda entre 3.50 pesos a cinco pesos, y en las camionetas lo pagan en tres pesos.

Así la pueden vender hasta en 250 pesos, cuando, por ejemplo, al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) le costó 9 mil 182 pesos, en 2022, la instalación de cada coladera.

De acuerdo con el personal de depósitos de materiales de reciclaje entrevistados por EL UNIVERSAL, este delito es practicado en su mayoría por personas adictas a las drogas: “Son chavos de la mala vida, ahora sí que lo usan para comprar drogas porque realmente no es mucho lo que se les da por el material. Por ejemplo, una coladera estará pesando entre 20 y 30 kilos, entonces les andan dando como 120 pesos. Han traído señalamientos de tránsito, las casetas telefónicas, (…) pero nada de eso compramos”, narró el encargado de un depósito de compra-venta de materiales de reciclaje en la colonia Ex-Hipódromo de Peralvillo, alcaldía Cuauhtémoc, quien pidió permanecer en el anonimato.

El costo para el Sacmex

En respuesta a una solicitud de información al Sacmex, con número de folio 090173522001759, hecha por EL UNIVERSAL, refiere que si bien no puede esclarecer cuántas han sido robadas, sí el costo de reparar el mobiliario.

En 2019, entre coladeras y rejillas se sustituyeron mil 167 alcantarillas, con un costo total de 9 millones 522 mil 159.84; en 2020 se reemplazaron 913 piezas que tuvo una inversión de 7 millones 743 mil 901.66; en 2021 fueron mil 712 y costaron 14 millones 972 mil 467.20 pesos, mientras que en 2022 fueron mil 664 y se invirtió en su recuperación 15 millones 280 mil 312.32 pesos.

Dando un gasto general, sólo por la sustitución de coladeras en cuatro años comprendidos, de 2019 a 2022, suman 47 millones 518 mil 841 pesos.

Pocas denuncias y detenidos, al alza

En esa misma respuesta, el Sacmex refirió que ha promovido 10 denuncias por el robo de coladeras ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México en seis años. En 2017 no puso ninguna; en 2018 fueron dos; en 2019, ninguna; en 2020, una; en 2021, cinco; en 2022, dos. En total, 10. Sobre las detenciones que ha realizado la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), a través de una respuesta de una solicitud de información, indicó que de 2018 a 2022 se han detenido a 184 personas.

En 2018 fueron 18; en 2019, 15; en 2020, 18; en 2021 subió a 63 y hasta el 18 de diciembre de 2022 sumaban 70.

CDMX va por aumento en la pena

EL UNIVERSAL buscó la postura del Sacmex, y el Gobierno capitalino, mediante una tarjeta informativa, mencionó que fue enviada al Congreso capitalino una iniciativa de reforma al Código Penal en Materia de Delitos de Robo a Mobiliario Urbano y Lesiones.

Para prevenir el robo de coladeras y rejillas se propone incrementar en una mitad la sanción de dos a seis años de prisión por robo de equipamiento y mobiliario urbano, a quien participe en la sustracción y/o comercialización de metal que incluye a las tapas de registro o alcantarilla. Y también si se causa daño a alteración o daño a la salud se incrementan a la mitad las penas de cárcel si es consecuencia del robo.

“Con esta iniciativa se busca castigar con mayor penalidad a aquellas personas que cometan el ilícito de robo de mobiliario urbano, y que como consecuencia de sus acciones provoquen lesiones o pongan en riesgo la vida de transeúntes, el Gobierno capitalino refrenda su compromiso de garantizar los derechos a la ciudad, al espacio público y a la movilidad”, refirió.

Con información de Alberto González