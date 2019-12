Recaudación de municipios fue ineficaz: Finanzas en Edomex

Rodrigo Jarque Lira, secretario de Finanzas en el Estado de México, calificó de ineficaz la recaudación de los municipios, ya que su potencial es de 18 mil millones de pesos, pero solamente alcanzan 5 mil millones.

Sostuvo que se pierden 12 mil millones de pesos que podrían utilizar para atender distintas demandas.

Indicó que los municipios mexiquenses tienen un mal desempeño, pues mientras que en la Ciudad de México, en términos per cápita recaudan 3 mil 500 por persona, en la entidad sólo 300 pesos.

De igual forma, sostuvo que el gobierno estatal mantiene 86 convenios con municipios para recaudar predial, pero sigue siendo atribución de las demarcaciones. “Estamos haciendo convenios, ellos nos pasan carteras y los ayudamos en distintos puntos de venta”.

Sobre la propuesta de ajustar el presupuesto para los municipios a través del programa del Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal (Fefom), consideró que se requiere sentar con ellos para analizar cómo mejorar sus ingresos por recaudación, pero rechazó que se trate de una disminución.

Agregó que sólo 53 municipios cumplieron con la integración de sus proyectos y 10 no lo hicieron, pero no porque sean complicados los candados sino porque no entregaron documentos ni tampoco análisis costo-beneficio.

El secretario afirmó que han estado cerca de las administraciones municipales para apoyarlos a integrar esos proyectos y advirtió que ahora pedirán al Instituto Hacendario que los capacite, sobre todo en temas de obra pública.

Dio a conocer que todos quieren más recursos, aunque es indispensable ver en qué situación está su economía y cómo recuperan más dinero de impuestos.

etp