Policías de Naucalpan protestan por condiciones laborales ante Covid-19

Naucalpan, Méx.- Policías municipales protestan frente al palacio municipal y en calles de este municipio, por las condiciones de trabajo durante la pandemia por Covid-19.



“Nos aumentaron la jornada de 12 a 24 horas continuas y trabajamos sin seguro de vida y sin equipo de protección recorremos calles y colonias que son zonas de alto riesgo de contagio por la pandemia por Covid-19”, externaron frente a la presidencia municipal.



“Llevamos 108 días laborando en semáforo rojo y solo al inicio nos dieron un cubrebocas que duró dos días”, indicó un policía que portaba un cartel de protesta.



Al menos once policías han fallecido durante esta pandemia, tanto en trabajo, como por Covid-19 y otras enfermedades, por lo que sus nombres fueron leídos en un pase de lista frente a esta alcaldía.



Además hay una lista de viudas que no han recibido pago de seguros de vida de sus esposos fallecidos antes de la pandemia.



No sólo nos ampliaron los horarios de trabajo, también nos cancelaron y adeudan vacaciones así como el bono alimenticio , externaron integrantes de los llamados “policías descalzos”.



De la explanada municipal, partieron en caravana hacia calles de Satélite y Lomas Verdes, donde acudirían a la casa de la presidenta municipal, luego de que en el palacio de Naucalpan, no hubo autoridad que los atendiera.



Autoridades de Naucalpan no han emitido postura respecto a esta protesta.

lr