Expertos de IPN y UNAM asesoran al ayuntamiento de Neza para combatir Covid-19

Nezahualcóyotl, Méx.- Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) hicieron recomendaciones a los locatarios de mercados públicos de Nezahualcóyotl para que adapten medidas sanitarias que eviten la propagación del coronavirus y puedan reanudar sus actividades, pues por la pandemia están en riesgo de cerrar cientos de locales comerciales por falta de ventas.



Desde que Ciudad Neza se convirtió en el municipio del Estado de México con el mayor número de contagios de Covid-19 y defunciones, y el quinto a nivel nacional, un grupo de expertos de esas dos instituciones asesoran al ayuntamiento, que ha diseñado una estrategia para la contención de la enfermedad.



Actualmente, Nezahualcóyotl pasó del quinto al décimo sexto lugar nacional en las infecciones de coronavirus y en el segundo sitio en la entidad mexiquense, pues se han reducido los casos positivos desde hace varias semanas, dijo el alcalde Juan Hugo de la Rosa en conferencia de prensa virtual.



Hasta el miércoles se tenían estimados 168 pacientes activos con la enfermedad, cuando hace dos meses había hasta 311 al día, pero el edil advirtió a la población que la crisis no ha sido superada, por lo que pidió que se mantenga la misma disciplina ahora que el semáforo epidemiológico se encuentra en naranja que cuando estaba en rojo.



“Hay un riesgo latente de que los contagios puedan aumentar si se relajan las medidas, sobre todo porque al incrementarse la movilidad por la reapertura de negocios no esenciales”, alertó.



Los científicos de la UNAM y del IPN sugirieron que en el caso específico de los mercados públicos, se apliquen medidas sanitarias para evitar los contagios porque son sitios de alta concentración de población.



Se deben mantener abiertas todas las entradas para permitir la circulación de corrientes de aire, porque debe existir ventilación suficiente, aunque solo se habilitarán dos, una para el ingreso y otra para la salida de los clientes y locatarios.



Una persona por familia debe ingresar a realizar sus compras, se debe evitar la permanencia larga dentro del mercado y no se debe permitir el acceso a personas con síntomas.



“De preferencia hay que tomar la medida aleccionando a los consumidores que la temperatura se deberá tomar apuntando la cámara a la frente. Hay que orientar a las personas a fin de que entiendan que el aparato para tomar la temperatura no causa ningún tipo de daño y que la toma de temperatura en la mano da un resultado inexacto. Tiene que ser apuntando a la frente”, recomendaron los expertos.



También deberá contar con dispensadores de gel al 70% de alcohol y cubetas con agua jabonosa para lavar las manos con cada transacción. Los locatarios deberán usar, en todo momento, cubrebocas y careta.



A los consumidores se les negará el acceso si presentan temperatura superior o igual a 38 grados, si no llevan puesto el cubrebocas y si se niegan a estas medidas.



Los locatarios evitarán aglomeraciones al interior y vigilarán que se observe la sana distancia.

También lee: Así fue regresar a misa ante Covid-19 en Neza



Además, el gobierno local y la Coordinadora de Mercados del Valle de México y Mercados Públicos Unidos realizarán un programa de difusión para impulsar el consumo, por lo que invitarán a los habitantes del segundo municipio más poblado del Estado de México a que compren todos sus productos en esos lugares porque muchos de ellos podrían cerrar de manera definitiva por falta de ingresos.



Según el alcalde, los mercados públicos del municipio son los que más han acatado las recomendaciones sanitarias desde el inicio de la pandemia, por lo que son lugares seguros para que los consumidores acudan con las medidas de seguridad adecuadas.



El modelo sanitario que se desarrolló en Neza ha sido replicado en otros mercados públicos del oriente del Valle de México, considerada el epicentro nacional del Covid-19.





lr/ed