Diputados en Edomex analizan resultados de la Cuenta Pública de 2018

Toluca.- Integrantes de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización en el Congreso del Estado de México analizan los resultados de la Cuenta Pública 2018 que entregó el auditor encargado de despacho sobre el ejercicio de los recursos asignados en el 2018 al gobierno estatal.

El presidente de dicha comisión, Tanech Sánchez, adelantó que pusieron especial atención al rubro de los programas sociales, “que no están cumpliendo su objetivo, pero reciben la mayor parte del presupuesto”.

Tras 12 años de haber renunciado a la facultad de calificar las cuentas públicas, los diputados recuperaron esta posibilidad y es el primer año tras las reformas a la ley que llevan a cabo esta tarea, por lo que revisan la auditoría al primer año de trabajo completo de la administración encabezada por el gobernador Alfredo del Mazo.

Los diputados del Congreso estatal califican no sólo las cuentas públicas del gobierno estatal, de los municipios y de todos los entes, además de fideicomisos que manejan recursos públicos. La expectativa con ello, puntualizó Tanech Sánchez, es tener una herramienta útil que sirva de ejemplo para que los entes públicos sepan que no se puede desviar el presupuesto.

El diputado de Morena advirtió que, de entrada, los legisladores, algunos a nombre de sus fracciones parlamentarias, tienen como premisa revisar los programas sociales estatales, pues consideran que el ejecutivo eroga una cantidad importante de recursos en ellos cada año y no cumplen con el propósito de disminuir la pobreza, lo que llama mucho su atención, especialmente el rubro denominado como “familias fuertes” y de origen el programa Salario Rosa.

“Son 96 programas en revisión y queremos preguntarle al auditor encargado de despacho, además de los auditores especiales, porqué su calificación”, apuntó, pues estas estrategias no están cumpliendo las metas, por eso sus indicadores se evalúan como críticos o regulares.

Recordó que tras la primera reunión de los integrantes de la Comisión con los auditores del Órgano Superior de Fiscalización, la próxima semana y todos los miércoles hasta finales de noviembre realizarán este trabajo hasta emitir un acuerdo que sirva de base para las comisiones encargadas de aprobar el Presupuesto de Ingresos y Egresos.

Otros temas que les interesan, mencionó, son las finanzas del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM).

También el de la Universidad Autónoma del Estado de México, que calificó como el tema más complejo, no sólo en cuanto a las cuotas de los trabajadores que se descontaron y no entregaron al ISSEMyM, sino que hace unos días el rector Alfredo Barrera manifestó que no tiene dinero, “cosa que es preocupante porque es el administrador de los recursos cada año”.

etp