El alcalde de Nezahualcóyotl, Juan Hugo de la Rosa, propuso que el gobierno del Estado de México y el Congreso local aprueben una partida emergente de entre 3 mil a 5 mil millones de pesos para el programa de desempleo, porque los 150 millones de pesos que hace unos días se asignaron son insuficientes para atender a los trabajadores que perdieron su fuente laboral distante la pandemia.

“Nos da gusto que se haya echado a andar la Ley del Desempleo, pero nos parece que es insuficiente, nos parece que el gobierno del Estado de México y la Cámara de Diputados deberían hacer un esfuerzo mayor para poder apoyar a la población en este momento que tanto lo necesita, yo haría un llamado para que se haga un esfuerzo mayor y destinar más recursos a este seguro de desempleo”, dijo el edil.

En conferencia de prensa virtual, Juan Hugo de la Rosa planteó que cada persona que se quedó sin empleo reciba durante seis meses 36 mi pesos -seis mil mensualmente- para que sean 150 mil beneficiarios, pues los 150 millones de pesos que el gobierno estatal entregará solo serán para 50 mil trabajadores y una sola vez.

Tan solo en Nezahualcóyotl se estima que son 60 mil personas perdieron su fuente laboral desde que inició la cuarentena por el Covid-19, por lo que debería postergar el gobierno del Estado de México algunas obras para que esos recursos se apliquen en el programa emergente de desempleo.

“Se ha beneficiado de manera principal a la zona poniente y a la del Valle de Toluca y esta zona (oriente) no ha recibido ninguna atención, yo creo que hoy es necesario que algunos de esos recursos que están destinados a obras en el Valle de Toluca y en el poniente se pudieran destinar a atender este tema del seguro del desempleo”, comentó.

El gobierno local inició hace unas semanas un programa de empleo temporal que está dirigido a personas de entre 18 a 60 años de edad, al que destinó 42 millones de pesos, enfocado en el área de servicios públicos y embellecimiento urbano.

El alcalde Juan Hugo de la Rosa dio a conocer que en los últimos días se ha contenido la propagación del coronavirus en el territorio local, que permitió descender al municipio en el lugar que ocupa a nivel nacional y estatal.

Desde que inició la pandemia Ciudad Neza se ubicó en el primer sitio a nivel estatal y en el sexto nacional en el número de personas contagiadas de Covid-19, pero desde hace tres semanas, según los indicadores de la Secretaría de Salud federal, ha registrado un descenso en infectados, defunciones, casos activos y pacientes hospitalizados, así como en la prestación de servicios funerarios.

En cuanto al número de personas que perdieron la vida a causa de la enfermedad, el pico más alto fue el 4 de junio cuando se contabilizaron 46 y en los últimos días las defunciones se han reducido de cuatro a seis en promedio diariamente; ayer se presentaron 12, precisó el edil.

“No es que podamos cantar victoria y superado la crisis, pero los datos que vemos en las gráficas que tenemos son bastante alentadores porque nos dicen que se ha logrado en este periodo una contención importante de la presencia del virus”, explicó.

Hasta el corte del lunes, Nezahualcóyotl registra 4 mil 179 casos positivos de Covid-19 y 677 defunciones.

Después de que se reactivó la actividad comercial en el Estado de México el ayuntamiento inició esta semana una campaña de autoprotección entre la población denominada “Evita las tres C” que consiste en que no estén en lugares cerrados, no tener contacto con varias personas y no estar en lugares concurridos, ideas que fueron sugeridas por científicos de la UNAM e IPN que asesoran al gobierno local para evitar la propagación del coronavirus.

