Detienen a ex funcionario del gobierno de Mancera y hombre de confianza de Raymundo Collins

La Fiscalía Capitalina dio a conocer este miércoles la detención de otro ex funcionario de la administración pasada, quien era hombre de confianza de Raymundo Collins, quien fuera titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

De acuerdo con las investigaciones, el pasado 01 de octubre de 2018, Miguel Ángel “N”, quien se desempeñaba como encargado de la Jefatura de la Unidad Departamental de Compra de Bienes Especializados de la SSC, posiblemente otorgó una autorización para que se llevara a cabo la excepción de adjudicación directa con una empresa que no estaba registrada en el padrón de proveedores de la administración pública capitalina.

Lee también: Localizan cuerpo de Karen Itzel, joven egresada del IPN

Al parecer, el ex funcionario incurrió en la ilegalidad, toda vez que, al no estar registrada dicha empresa, no se podía llevar a cabo ninguna contratación con ésta. Se estima que la afectación al erario público fue superior a los 15 millones de pesos.

El hecho fue publicado con el edicto del 23 de agosto de 2021, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/acmr