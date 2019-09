Darán a damnificados dinero para mudarse

[email protected]

El Gobierno de la Ciudad de México analiza entregar apoyo económico a damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017 que prefieran ser reubicados y deseen mudarse a otra entidad del país, informó la mandataria capitalina Claudia Sheinbaum.

La jefa de Gobierno explicó que este tema se discute con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y que, de acuerdo con la Ley de Reconstrucción, se apoyará con 525 mil pesos por reubicación o nueva vivienda a las familias afectadas.

“Si alguien dice: ´Yo no me quiero reubicar ahí, me quiero salir fuera de la capital’, estamos viendo junto con la comisión, con el subsecretario de Sedatu, David Cervantes, para ver de qué manera con los recursos que pueda otorgar el gobierno local se les pueda dar facilidades para irse a otra entidad, pero todavía no está totalmente desarrollado el programa”.

La Comisión de la Reconstrucción tiene contemplado reubicar 832 viviendas localizadas en las alcaldías de Iztapalapa, Tláhuac y Xochimilco, de las cuales 573 están en zona de grietas y 259 de zona ecológica de Xochimilco, es decir, asentamientos irregulares.

Por lo anterior, serían 4 mil 160 personas reubicadas, contemplando que cada familia cuenta con cinco miembros. Los nuevos predios ya los tiene ubicados la administración capitalina y serán comprados próximamente.

De acuerdo con datos obtenidos de personas afectadas, hay por lo menos 15 familias en las alcaldías afectadas que han mostrado su inconformidad por ser reubicados; sin embargo, no hay un dato oficial.

Sheinbaum Pardo detalló que el programa está en desarrollo y que se pondrá a consulta entre los damnificados para que haya consenso, además de certeza de cómo se aplicarán los recursos.

Agregó que las personas que viven en Iztapalapa, Tláhuac o Xochimilco y que recibieron la notificación de que serán reubicadas, vivirán en la misma alcaldía, pero en otra zona, “lo que queremos es informar primero a los damnificados y pues hacerlo público para que no se genere ninguna mala información, hacer un consenso”.

Cabe mencionar que en el tema de las grietas, el gobierno de la capital ha invertido en la alcaldía de Iztapalapa 800 millones de pesos en la atención y obras de sustitución de drenaje, con el objetivo de que el próximo año concluyan las obras de mitigación de las grietas.

En la demarcación hay 2 mil 400 registradas que se originaron después del sismo del 19 de septiembre de 2017.

El pasado 19 de septiembre, EL UNIVERSAL publicó que el comisionado para la Reconstrucción, César Cravioto, comentó que actualmente el avance de toda la reconstrucción es de 30%, y que a finales de este año llegarán a intervenir más de 200 edificios y faltarán otros 200 más para 2020.

Además, el Gobierno de la Ciudad anunció el pasado 20 de septiembre que reembolsará hasta 350 mil pesos por departamento a los damnificados que pagaron con recursos propios la rehabilitación y reconstrucción. Los candidatos deben poseer las facturas para validar los gastos. Para este beneficio se hicieron modificaciones al Plan Integral de Reconstrucción.

El Primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum detalla que el censo social que realizó la presente administración arrojó que las viviendas dañadas por el sismo pasaron de 7 mil contempladas por el gobierno anterior a 17 mil 700 y que en los últimos nueve meses se han atendido a 36 mil 166 personas.

Además, la Comisión para la Reconstrucción intervino 3 mil viviendas unifamiliares y al concluir el año serán más de 7 mil en obra.

De las 403 viviendas multifamiliares afectadas, 43 ya fueron entregadas, 58 están en rehabilitación y 261 edificios están por iniciar rehabilitación o reconstrucción total. De acuerdo con esta revisión, a la fecha se ha evaluado la necesidad de reubicar a 832 familias.