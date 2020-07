Cuídate del Covid-19 rockero; reabre el Chopo

Es un día nublado que pronostica lluvia, pero eso no detiene a cientos de visitantes que acuden al tianguis cultural del Chopo, en la alcaldía Cuauhtémoc, que tras tres meses de estar cerrado por la contingencia sanitaria, vuelve a colocarse.

A lo largo de sus dos pasillos las decenas de visitantes pueden observar que cada 20 metros hay carteles amarillos con el logo del Chopo con la leyenda: “Rockero ¡Cuidado! Está usted entrando en zona de alto contagio”.

Con el cambio al semáforo naranja se reabrieron tianguis y bazares en la Ciudad de México. Sin embargo, por decisión de la comitiva se decidió reactivar el tianguis una semana después, dice Cesar Salas, miembro de la Comisión de Actividades Culturales del Chopo.

“Tuvimos un acercamiento con autoridades del Gobierno de la Ciudad para la reapertura, hablamos de la medidas precautorias para cuidar a los choperos y los asistentes como filtros en donde regalamos gel antibacterial y cubrebocas para protegernos todos”, dice Cesar, quien tras su cubrebocas y googles luce una melena despeinada.

A lo largo de los pasillos existen tres retenes en donde los mismos vendedores se turnan para cubrirlos. Ahí ofrecen gel antibacterial y cubrebocas a las personas que no traen, de no portarlo no los dejan acceder al tianguis y en cada puesto ofrecen más gel.

César también menciona que el tianguis cerró antes de que las autoridades lo indicaran “para apoyar las medidas de contingencia que implementó el Gobierno para cuidar a los choperos y asistentes”.

Pese a que todos coinciden con la poca asistencia de visitantes, el tianguis luce con vida, pocos son los espacios comerciales no ocupados; sin embargo, los vendedores que asistieron se ven felices del regreso a las actividades.