Constructores de Paz, plan contra violencia

Con el objetivo de alejar a los jóvenes de la violencia, los gobiernos federal y de la Ciudad de México arrancaron con la estrategia de Constructores de Paz, con la cual brigadistas del programa Jóvenes Construyendo el Futuro recorrerán colonias con mayor índice delictivo para ofrecer empleos con una beca mensual de 5 mil 258 pesos, así como su inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum Pardo, expuso que se estima incorporar a 15 mil jóvenes que no estudian ni trabajan.

“La opción de vida no es la violencia, no es la banda, no es un arma, no es un cuchillo, no es la violencia, no es la droga (...) lo mejor es el trabajo, es el estudio, es la posibilidad de crecer en un ambiente distinto, y de tener amistades y un núcleo en donde les permitan una opción de vida distinta”, dijo.

Los brigadistas visitarán casa por casa los 50 municipios más violentos del país, en la capital son las alcaldías Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Cuauhtémoc, para realizar un cuestionario que permita identificar condiciones y necesidades de la población y brindar atención oportuna.

En la Ciudad de México los recorridos se realizarán en las colonias: La Candelaria Ticomán, Ampliación Providencia, Magdalena de las Salinas, Benito Juárez, Nueva Atzacoalco, San Bartolo Atepehuacan, Ampliación Casas Alemán, Gabriel Hernández, Loma de la Palma y Camino a San Juan de Aragón, en Gustavo A. Madero.

Así como las colonias Guerrero, Buenavista y Santa María la Ribera, Morelos, Centro, Atlampa, Peralvillo, Juárez, Doctores, Obrera y Buenos Aires, en Cuauhtémoc.

Ejército de Oriente, Chinampac de Juárez, Santa Martha Acatitla, Ejército de Agua Prieta, Renovación, Santa Cruz Meyehualco y Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, así como en Consejo Agrarista, Lomas de San Lorenzo, Puente Blanco, Cerro de la Estrella, José López Portillo, Escuadrón 201, Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa.

En la explanada de Gustavo A. Madero, la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que el objetivo es visitar los municipios más violentos del país para evitar que jóvenes sean reclutados por el crimen y mantener comunidades en paz y solidarias. “En el pasado les llamaban ninis a nuestras juventudes; nosotros no vemos ninis, vemos sus sueños, vemos los sueños de los jóvenes por su futuro”.

El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Marath Baruch Bolaños López, explicó que por medio de Jóvenes Construyendo el Futuro se han atendido en la Ciudad de México a 93 mil jóvenes desde hace tres años, con una inversión de 2 mil 840 millones de pesos. Actualmente hay 13 mil 962 en capacitación.