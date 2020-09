Congreso del Edomex nombra a Victorino Barrios como contralor de la UAEMex

Toluca.- El Congreso del Estado de México nombró a Victorino Barrios Dávalos como contralor de la Universidad Autónoma del Estado de México.



Durante la sesión donde fue votada la terna, los diputados coincidieron que si bien la UAEMex es una institución autónoma, debe transparentar los recursos públicos y que el nombramiento de esta tarde no es una imposición sino una forma de contribuir al saneamiento de sus finanzas.



Durante la sesión de este jueves, los legisladores eligieron con 73 votos a favor al encargado de dicha responsabilidad, tras meses de discusión y luego de varios años de haber perdido la facultad de hacer este nombramiento.



Con el consenso de los grupos parlamentarios, Barrios Dávalos fue elegido de la terna integrada por Silvia Castro Ruiz y Julio Mejía Gómez, tras la evaluación realizada a 34 aspirantes, en la Junta de Coordinación Política, que consideró en el perfil, capacidad experiencia, conocimientos y trayectoria profesional para el cargo.



El diputado de Morena, Faustino de la Cruz Pérez, dijo que este nombramiento se da con el respaldo de la Legislatura, con la intención de que la Universidad inicie un proceso integral de transparencia interna.



“No queremos más Estafas Maestras, no queremos más un espacio de refugio de políticos fracasados y que la Contraloría como tal coadyuve a que la Universidad, que es institución de alto prestigio en su desarrollo científico y tecnológico-académico pueda seguir en esta vertiente de ser la máxima representación de nuestra entidad”, apuntó.



Por su parte, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Anuar Azar, enfatizó que "que quede claro, somos respetuosos de la autonomía universitaria, la designación es conforme a la ley" y que "ser autónomo, no significa ser autosuficiente".



Mientras que el diputado de Morena, Max Correa Hernández destacó que con este acto, la LX Legislatura local “rescató” su facultad constitucional para designar a quienes deben presidir los órganos de control interno de órganos autónomos.



“Queda claro que hacemos ejercicio de una facultad institucional, no violentamos la autonomía de la Universidad, y una persona de gran calidad académica, de todo el respaldo y el análisis de los grupos parlamentarios habrá de asumir esta responsabilidad, y a quien le deseamos lo mejor”, reiteró.



lr/nv