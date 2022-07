"Cerraré mi tarea como bateador emergente"

Tomás Pliego, presidente de Morena en la Ciudad de México, asegura que tiene una valoración positiva como líder del partido y que no ha sido “ponchado” durante este tiempo que ha fungido como bateador emergente para dirigir al instituto político; sin embargo, se baja de la contienda para renovar el Comité Ejecutivo Estatal, al señalar que no sería ético que sea juez y parte del proceso.

“Primero está el deber y mi deber es cerrar mi periodo como bateador emergente, mi tarea como bateador emergente con los congresos, y lo quiero hacer bien y concluir exitosamente mi misión. Yo no me registré, no voy a participar y no ando buscando una candidatura en 2024, hay muchas tareas que hacer que no necesariamente requieren ser candidato”, sostiene.

Detalla a EL UNIVERSAL que Morena está de pie y en territorio en la capital, y habla de lo que viene para el partido el 30 de julio, cuando se elijan 240 consejeros distritales para la Ciudad, y el 6 de agosto, cuando estos definan al o la nueva dirigente de Morena en la CDMX.

Acepta que experredistas han querido llegar al partido a imponer prácticas que había en el sol azteca, por lo que ha tenido que hablar con ellos para decirles que están en Morena y no se permiten este tipo de formas.

Apunta que deja un partido de pie, organizado, con trabajo y presencia territorial, pues están tocando puerta por puerta para hablar con la gente e invitarla a que se sume al proyecto.

Pliego comenta que la nueva dirigencia, con su estilo, personalidad y sus formas, debe mantener el espíritu del instituto, que es el trabajo territorial.

“Que no se empiece a llenar con una nómina de burócratas que se lleve 20%, 30% o 40% de la prerrogativa, que se esté en territorio, que se priorice el territorio. Austeridad y congruencia con el discurso y plataforma de Morena, es el gran reto”, dice.

Pliego explica que en los próximos días Morena, a nivel nacional, elegirá 3 mil consejeros distritales (10 por distrito electoral), quienes conforman el Congreso Nacional que va a elegir, a mediados de septiembre, al Consejo Nacional que se integra de 300 personas y que a su vez elegirá al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, con excepción de Citlalli Hernández Mora y Mario Delgado, quienes continuarán en su cargo.

El 6 y 7 de agosto en las 32 entidades se va a elegir a los nuevos Comités Ejecutivos Estatales. Detalla que en la Ciudad se realizarán los congresos el sábado 30 de julio en los 24 distritos federales, y la renovación de la dirigencia el 6 de agosto, por lo que están preparando la logística, pues esperan una participación amplia y quieren garantizar que haya orden, civilidad y que se convierta en una fiesta de Morena, una fiesta democrática.

Calcula una participación mínima por distrito de entre 10 y 15 mil personas. Para garantizar la unidad en estas elecciones, dice, los congresos serán abiertos.