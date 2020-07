Oposición frena extraordinario que buscaba Morena en el Congreso local

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local determinó que el próximo lunes determinará si convoca o no a sesión extraordinaria, como lo propuso Morena, al argumentar que ya tenía listos cinco temas para discutir.



Sin embargo, cuando el PRD y PRI preguntaron si ya existían los dictámenes de esos temas, el morenista José Luis Rodríguez Díaz de León aceptó que “no en todos, pero garantizo que serán aprobados antes de que realicemos el extraordinario”.



Ante ello, la oposición coincidió: “Es incongruente que vengan aquí a intentar chamaquearnos. Piden un extraordinario, sin tener listos los dictámenes. Además, consideren que hay más partidos (políticos). Está bien que ustedes son mayoría, pero no son el todo. Por qué no preguntan si nosotros tenemos temas que llevar al extraordinario”, sostuvo el priista Tonatiuh González Case.



A lo que la coordinadora de Morena, Martha Avila Ventura, respondió que si hablan por su partido, “es porque hemos cumplido con nuestra tarea. Proponemos estos temas porque estamos trabajando. Nunca hemos prohibido que ustedes hagan lo mismo. ¿Pero a ver, cuáles temas traen ustedes?”, sostuvo, sin obtener respuesta.

Rodríguez Díaz de León explicó que el extraordinario sería para discutir ante el Pleno, temas como: Violencia política de género, Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia, Terapias de conversión, reformas al Código Penal y Presupuesto Participativo.



Reconoció que en el caso de los cuatro primero, “ya fueron aprobados los dictámenes en comisiones, pero en el último garantizo que quedará listo antes de que realicemos el extraordinario”, sostuvo lo que generó molestia en los representantes del PAN, PRD y PRI.



Víctor Hugo Lobo Román, coordinador del PRD, lamentó que Morena, por ser mayoría, pida la realización de un extraordinario, cuando no tiene listos los dictámenes.



“Es decir, como dice Tonatiuh, creen que son todo el Congreso. Deciden qué hacer y qué no. Entiendo su prisa por sacar los más de 800 temas que están en la congeladora, cuando eso a ustedes lo que más les importa es sacar sus asuntos o lo que les ordenan desde el Zócalo. Claro que nosotros tenemos otros temas, pero de antemano sabemos que a ustedes no les importa, porque no son espectaculares, porque benefician a todos los capitalinos, no a unos cuantos”, criticó.



Por ello, propuso que la Jucopo convoque a una mesa de trabajo esta misma semana, para que el lunes, día establecido para reunión de ese organismo, decidan en conjunto si es procedente o no un tercer periodo extraordinario, “o los que sean necesarios. No estamos cerrados para sacar el trabajo, pero que quede claro, nosotros no trabajamos por consigna”, enfatizó el perredista.

Ante esto, el presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe Echartea, sometió a votación la propuesta de Lobo Román, la cual fue aceptada por mayoría, muy a pesar a los diputados locales de Morena.



Además, la Jucopo aprobó establecer la transmisión de los eventos: En plataforma 1, serán transmitidas las sesiones de la Comisión Permanente, Jucopo, Conferencia y Comisiones ordinarias; y plataforma 2: Foros, mesas de trabajo de comisiones y las convocadas por diputados.



De igual forma, por unanimidad aprobaron el decálogo para la transparencia en los procesos de adquisiciones, arrendamientos y obras del Congreso local.



Durante sesión virtual, Tabe Echartea señaló que estas nuevas medidas para la contratación de servicios, tiene como propósito evitar sospechas e indicios de corrupción dentro del órgano legislativo.



Con base en el documento de cinco páginas, quedó establecido que, con al menos un mes de anticipación, deberán publicar el inicio de los proceso de adquisiciones y arrendamientos, además darán un plazo obligatorio de 10 días para que los interesados ingresen documentación y propuestas técnicas y económicas para la aclaración de bases.



Asimismo, deberán transmitir en vivo todas las sesiones del Subcomité de compras, y el mecanismo de adjudicación directa será previo acuerdo de la Jucopo.



Además, implementarán de manera prioritaria el mecanismo de licitación con subasta inversa; es decir, una negociación de precios entre proveedores preseleccionados, quienes ofertarán los precios más bajos y de ahí determinarán los compradores cuál es la mejor opción.



También, pondrán en marcha un Sistema de Control de Gestión Digital y la adopción de estándares de Datos Abiertos, para la máxima publicidad del proceso desde su inicio hasta el fallo de adjudicación, así como de los contratos y su ejecución.



Para implementar este acuerdo, la Oficial Mayor tendrá un máximo de 30 días para comenzar con las acciones necesarias que mandata este acuerdo, lo cual deberá de ser notificado al Pleno en la próxima sesión de la Comisión Permanente.

shgm/nv