"Ley de Vivienda" favorecerá a grupos políticos que invaden predios: Lobo Román

El coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo, pidió a la jefa de Gobierno capitalino no caer en el juego de los diputados de Morena, “que proponen anticonstitucionales ‘bodrios’ legislativos”, como la llamada “Ley de vivienda”.



Advirtió que dicha iniciativa de ser aprobada, no sólo dañará la imagen del Gobierno de la Ciudad, sino que, además, favorecerá a los grupos políticos dedicados a la invasión de predios en la ciudad.



Lobo Román dijo que la iniciativa de reforma a los artículos 2398 y 2406 del Código Civil, presentada en el Congreso local por Morena, además de representar una agresión contra miles de capitalinos que viven modestamente de sus rentas, también representa una trampa política para inducir al descredito al Gobierno capitalino.



Aseguró que este tipo de iniciativas, más que ayudar a la administración local, “son propuestas antipopulares que generan repercusiones, no en el cuerpo legislativo que las aprueba, sino en el gobierno que las ejecuta”, dijo.



Entre las modificaciones que plantean la iniciativa de la diputada de Morena, Valentina Batres Guadarrama, destaca el artículo 2406 Bis, que establece que en ausencia de contrato escrito, el arrendador tendrá que remunerar con dinero a los moradores de la vivienda cuando desee la desocupación del inmueble.



Además, dijo, establece que en caso de una situación emergente como un sismo, una pandemia o algún evento similar, los inquilinos podrían exigir la modificación del contrato de arrendamiento, para cambiar las condiciones e incluso dejar de pagar.



De igual forma, propone que ningún inquilino sea obligado a dejar más de un mes de depósito, y menos a presentar una fianza o la garantía de un bien inmueble para avalar el convenio.



Establece que los contratos de arrendamiento sean por un mínimo de tres años con la misma renta, pero que si el inquilino decide dar por terminado el acuerdo antes, el arrendador no puede hacer uso del depósito, que se supone es para reparar los desperfectos.



El perredista comentó que esta iniciativa es a todas luces atentatoria de la Constitución, pero si favorecerá a los grupos políticos dedicados a la invasión de propiedades, ya que afecta a quienes decidieron invertir sus ahorros para vivir modestamente de sus rentas.



“Pretender que los particulares sean quienes resuelvan el problema de alrededor de 10 mil unidades, como déficit de vivienda en la CDMX, es sumamente ingenuo, pues lejos de solventar ese problema ocasionará un colapso”, enfatizó.

También lee: Llaman a consultar iniciativa sobre arrendamiento en CDMX



Afirmó que muchos arrendadores preferirán mantener ociosas sus propiedades, que ponerlas en riesgo ante la voracidad de los grupos de invasores o bien de inquilinos, que busquen sacar ventaja de una ley que desampara a los arrendadores.





lr