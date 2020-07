Exige diputada Teresa Ramos dejar de reconocer al Verde como grupo parlamentario

La diputada Teresa Ramos Arreola no quedó conforme con renunciar al PVEM, pues está decida a que este partido deje de ser considerado como grupo parlamentario en el Congreso local.

Por ello, esta tarde-noche de este martes, pese a ser legisladora “sin partido” –como lo establece el Reglamento y la Ley Orgánica del Congreso--, exigió que tanto la Conferencia Legislativa, como la Junta de Coordinación Política (Jucopo), dejen de reconocer al PVEM como grupo parlamentario.

De nada valió que el vicecoordinador del PAN, Christian Von Roehrich, le informara que como diputada “sin partido”, no tiene derecho a participar en las reuniones de la Conferencia y Jucopo, pero aun así Ramos Arreola entró a las dos sesiones y, además, participó y exigió escuchar su postura.

El presidente de la Jucopo, Mauricio Tabe Echartea, explicó en la reunión de la Conferencia, que Teresa Ramos “renunció voluntariamente al PVEM, y como tal ya no tiene partido, situación diferente ocurre con Alessandra (Rojo de la Vega Piccolo), quien sigue en el PVEM y como coordinadora”, afirmó.

Sostuvo que hasta el próximo lunes la Jucopo decidirá la situación del grupo parlamentario del PVEM, dado que la Ley Orgánica y el Reglamento, consideran esta figura cuando existen dos o más diputados, “pero con un solo diputado, como ocurre ahora con este partido, desaparece como grupo parlamentario”.

Dijo Mauricio Tabe que “sin ser ya grupo parlamentario, pediré que a la única integrante de ese partido se le permita asistir a las sesiones de la Jucopo y de la Conferencia, donde podrá participar, pero no votar. Pero a la diputada Teresa Ramos, no es posible otorgar ese privilegio”, enfatizó.

Esto generó que Ramos Arreola arremetiera contra Tabe Echartea y los demás integrantes de la Conferencia, “porque si todavía no hay acuerdo, yo sigo siendo diputada del PVEM, con derecho a participar y votar. No es de cuates, es un derecho que tengo”, insistió.

Empero, Von Roehrich le insistió que ya no es diputada del PVEM, “porque usted así lo decidió desde la semana pasada. Entienda, no tiene por qué estar aquí e interrumpir la sesión”, lo que provocó que Ramos Arreola respondiera que, al no existir algún acuerdo, “claro que tengo derecho a estar presente”.

Por más que la presidenta de la Mesa Directiva, Isabela Rosales Herrera, los invitara al orden, la expevemista parecía estar poseída, pues no lograba calmarse y exigía, casi a gritos, que “deben dejar de considerar como grupo parlamentario al PVEM, y Alessandra tampoco tiene porque estar aquí”, enfatizó.

Obviamente, esto provocó que Alessandra Rojo de la Vega respondiera, para aclarar que ella no renunció al PVEM y aunque sea la única diputada de ese partido, tanto la Conferencia como la Jucopo deben seguir considerándola como diputada “con partido, porque yo si tengo partido”, soslayó con su bebé en brazos.

Esta discusión provocó que la sesión se prolongará más de lo necesario, pues de las 18:25 horas que inició, hasta las 19:18, ya agotados de intentar hacerle entender a Teresa Ramos que su condición es diferente a la de su ex compañera, optaron por ignorarla para proceder aprobar el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles.

Sin embargo cuando la presidenta de la Mesa Directiva pidió la votación, para aprobar el orden de la sesión extraordinaria del próximo viernes, nuevamente aparecieron las diferencias.

Afortunadamente, la discusión no se prolongó mucho, pues a las 20:00 horas en punto, los 10 integrantes a la sesión de la Conferencia Legislativa terminaron por aprobar los cuatro puntos del extraordinario, como lo planteó el grupo mayoritario de Morena, para luego Rosales Herrera decretó la conclusión de la reunión.

