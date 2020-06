Estas son recomendaciones sanitarias para la activación de hotelería en CDMX

Para estar en condiciones de prestar los servicios de hotelería, una vez que el semáforo sanitario lo permita, la Cámara de Comercio Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de México (Canacope CDMX) emitió una serie de recomendaciones a sus agremiados.



Aclaró el organismo que este llamado es principalmente para los establecimientos ubicados en las alcaldías Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Xochimilco, Iztapalapa y Cuauhtémoc, para que se acojan a las medidas de seguridad sanitaria.



Entre el listado de recomendación, destaca que cada establecimiento tome acciones preventivas de preapertura y cuente con un protocolo riguroso de operación sanitaria, a fin de garantizar la integridad y el bienestar de los usuarios, sostuvo el presidente de la Canacope-CDMX, Eduardo Daniel Contreras Pérez.

Lee también: Turismo en CDMX necesita apoyos no recortes, señala PAN



“Se considera que, en un primer paso de apertura, sea al 25% de su capacidad. Esto para poder mantener las condiciones sanitarias requeridas y acrecentar la capacidad de ocupación de manera escalonada”, dijo el líder empresarial.



Recordó que esta organización agrupa alrededor de 300 pequeños hoteles, con no más de 10 habitaciones que prestan servicios de tipo turístico.



Aunque de acuerdo con datos del INEGI, en la Ciudad existen alrededor de 630 hoteles, desde categorías de gran turismo, cinco, cuatro, tres estrellas hasta los no clasificados.



“Todos esperan luz verde para iniciar con el proceso de reapertura, pero bajo un enfoque optimista existe la posibilidad de que esta oportunidad pueda darse a principios de julio, considerando que el estatus del semáforo de salud marque las condiciones apropiadas”, recalcó el dirigente.



De lo contrario, reconoció, la espera sería mayor y el retorno de su activación se vería comprometido, afectando principalmente a las demarcaciones antes mencionadas, las cuales tienen un índice de ocupación inferior en comparación a las demás alcaldías de la Ciudad.

Lee también: Tránsito vehícular se incremento en los últimos 7 días en CDMX



Explicó que las recomendaciones para los establecimientos son: uso de productos de limpieza de grado hospitalario, evitar saturación de áreas comunes, contar con un protocolo de asistencia médica a huéspedes y contar con un programa de capacitación de seguridad e higiene, para garantizar que sus empleados tengan las habilidades para protegerse y cuidar a los huéspedes.



Asimismo, realizar un filtro sanitario en accesos y salidas para los huéspedes y el personal, e implementar un sistema de horarios continuos para desinfectar las distintas áreas de los hoteles.



En los servicio a la habitación, recomienda “cero contactos para los usuarios”, entrega de kits con cubrebocas y toallas desinfectantes y reemplazar la papelería y folletería por mecanismos de información digital, como pantallas, altavoces y/o códigos QR.

shgm/nv