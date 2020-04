Entregan paquetes alimentarios por Covid-19 en Valle de Chalco

Valle de Chalco, Méx.- El ayuntamiento inició la entrega de paquetes alimentarios a las familias que están en confinamiento debido a la contingencia sanitaria propiciada por el Covid-19.

En un mensaje que emitió en redes sociales el alcalde morenista, Armando García Méndez, informó que personal del gobierno local acude a los domicilios de los residentes a dejar los productos que forman parte de la canasta básica.

“Aunque no les va a solucionar la vida, sí va hacer de gran apoyo a la economía familiar, no es dinero del presidente, ni de los regidores, ni de los directores, ni de los diputados, es dinero de los ciudadanos y así se los regresamos durante esta emergencia sanitaria”, dijo.

El edil aclaró que la distribución de los paquetes alimentarios será a toda la población, sin distingo partidista.

Hasta la noche del sábado en Valle de Chalco se han registrado 58 casos positivos de coronavirus y cuatro defunciones.

Hasta hace 14 días, no se había presentado ni un solo caso en el territorio local, por lo que demandó a los habitantes a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias de quedarse en casa para no exponerse porque el hospital general Fernando Quiroz, localizado en el municipio, estaría imposibilitado de brindar atención por falta de espacio si continúa incrementándose el número de infectados.

Durante la semana se notificó a los comercios con giros no esenciales que deberían dejar de ofrecer sus servicios mientras dura la emergencia sanitaria; de 800 establecimientos a 30 le colocaron sellos de suspensión.

“Sabemos que mucha gente de nuestro municipio va al día en el tema económico, pero vale más salvar vidas, esto es una situación temporal, por lo que les pido que acatemos las indicaciones para que salgamos lo más pronto posible de esta pandemia”, expresó el munícipe.



Las autoridades vallechalquenses determinaron no aplicar multas a los conductores que infrinjan el programa Hoy No Circula que entró en vigor por la fase 3 del Covid-19 para no afectar la economía de las familias.

“No se les sancionará, se les invitará que regresen a su casa con su vehículo que no debe circular, eso solo lo hará la Policía Municipal, ya después hablaremos con la Policía Estatal para llegar a algún acuerdo”, comentó.