En el Mercado Martínez de la Torre, en la alcaldía Cuauhtémoc, locatarios iniciaron una campaña para promover el uso de cubrebocas obligatorio, luego de que la colonia Guerrero fuera clasificada como zona de alto contagio por Covid-19.

Con frases como “No soy gacho, usa cubrebocas y te despacho” y “tenga perseverancia al tomar su sana distancia”, los comerciantes comenzaron una campaña para impulsar a usuarios y empleados a seguir las medidas sanitarias dentro del lugar.

René Rojas, miembro de la mesa directiva del mercado, narró que, los locatarios manifestaron molestia cuándo el miércoles por la mañana al llegar -pues a un costado se instaló un kiosco de salud Covid- el lugar estaba rodeado de carteles advirtiendo a usuarios de tener cuidado ya que entraban a zona de riesgo.

“Para nosotros no hay nada por encima de la salud, conocemos y respetamos todos los protocolos de sanidad, no nos pareció justo que tapizaran el mercado, pero le dimos la vuelta y ahora lo vemos como algo bueno para fomentar las medidas pertinentes ”, dijo.

Comentó que a partir de ahora cada local deberá colocar un letrero dirigido a consumidores y empleados, con la leyenda “Si el cliente no tiene cubrebocas no le vendo, si el locatario no tiene cubrebocas, no le compro”.

Rojas aseguró que por medio de redes sociales y grupos de chat, pidió tanto a locatarios como a la comunidad en general respetaran los letreros, sin embargo, ya casi todos fueron retirados.

Guerrero es una de las 34 colonias que ésta semana regresaron a semáforo rojo y que forman parte del Programa de atención prioritaria del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que los habitantes de la zona tendrán seguimiento casa por casa.

maot