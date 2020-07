A fin de reactivar la economía en Benito Juárez, provocada por la pandemia del Covid-19, el alcalde Santiago Taboada Cortina anunció el establecimiento de un protocolo que los comercios dedicados a la venta de alimentos preparados deberán seguir para el uso y aprovechamiento temporal de la vía pública.



De acuerdo a los lineamientos planteados en el programa “Ciudad al Aire Libre”, estos establecimientos podrán colocar mobiliario desmontable en cajones de estacionamiento, calles y banquetas, pero deberán retirarlo al terminar sus labores, así como realizar la limpieza del área autorizada.



En este sentido, explicó Taboada Cortina, la alcaldía podrá proponer alternativas que permitan el pleno desarrollo de la actividad y que no hayan sido consideradas en los lineamientos antes mencionados, realizar modificaciones al proyecto original de ampliación.



De igual forma, ajustar dimensiones que permitan la sana convivencia entre todos los sectores que interactúen en un mismo espacio, así como suspender el beneficio por no existir las condiciones para el buen desarrollo de otras actividades sociales.



Detalló el funcionario que el beneficio respecto al uso y aprovechamiento de la vía pública, tendrá una vigencia desde la fecha de su publicación y hasta que el semáforo epidemiológico cambie a verde.



Sin embargo, advirtió que esta acción prevalecerá, siempre y cuando el interesado cumpla irrestrictamente con los protocolos de seguridad sanitaria emitidos por las autoridades competentes, así como los estipulados por la propia alcaldía.



Destacó que para acceder a estos beneficios, los titulares de los establecimientos mercantiles deberán registrarse en la página web covid19.cdmx.gob.mx/medidassanitarias.



Una vez aprobada su petición, deberán colocar la autorización en lugar visible, junto con la carta compromiso, para informar a los consumidores y autoridades que el establecimiento cumple con todas las medidas sanitarias.



Asimismo, la Alcaldía realizará inspecciones y podrá revocar el beneficio en caso de no cumplir con las obligaciones y prohibiciones establecidas.



Taboada Cortina sostuvo que el protocolo para la implementación del uso y aprovechamiento de la vía pública en la Alcaldía Benito Juárez, puede consultarse en su página oficial de internet.





lr/fml