Comité avala presupuesto legislativo para 2020 en Congreso de CDMX

El Comité de Administración y Capacitación del Congreso de la Ciudad de México aprobó el proyecto de presupuesto del legislativo para 2020 con el mismo monto avalado para el ejercicio fiscal de este año, por mil 766 millones 54 mil 290 pesos.

El presidente de dicho Comité, Rigoberto Salgado Vázquez, informó que por segundo año consecutivo el proyecto aprobado ajusta a los criterios de austeridad y racionalidad en el gasto público que establece la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos.

Explicó que para este año aplicaron un recorte por alrededor 800 millones de pesos con respecto al último año de la hoy desaparecida Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

El también diputado local de Morena detalló que solamente hicieron un ajuste a solicitud del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mauricio Tabe, para incrementar el presupuesto destinado a difusión.

Aunque esto se hizo, aclaró, sin afectar el monto total, por lo que aumentaron de 54 a 60 millones de pesos los recursos destinados a difusión para acciones en materia de parlamento abierto.

Tabe Echartea, por su parte, comentó la necesidad de difundir los derechos que tienen los ciudadanos, como la de presentar propuestas a las iniciativas que se presentan al pleno.

Precisó que en lo que va de la presente legislatura, han recibido muy pocas propuestas y no porque los ciudadanos no tengan algo que decir, sino porque no saben que tienen ese derecho.

Pese a ello, destacó el esfuerzo de austeridad que realiza el legislativo local al no haber incrementado un sólo peso al presupuesto del legislativo, cuando en la extinta ALDF anualmente se autorizaban incrementos del cinco y hasta el 20%.

Sin embargo, para el coordinador del PRD en el Congreso local, Víctor Hugo Lobo Román, este acuerdo significa un “castigo para el Congreso, pero la mayoría morenista nuevamente se impuso”, lamentó.

etp