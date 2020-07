Alcalde niega que pueblos de Milpa Alta tengan el mayor número de contagios de Covid-19

El alcalde de Milpa Alta, José Octavio Rivero, negó que los pueblos de San Salvador Cuauhtenco, San Antonio Tecómitl y Villa Milpa Alta, tengan el mayor número de contagios del Covid-19, como en otras zonas de la Ciudad de México, si se toma en cuenta el número de habitantes que posee (137 mil 927).



En realidad, dijo, no son todo el pueblo, como pudiera pensarse, sino son “clusters”, que representan superficies de 500 metros cuadrados, donde si identifican un caso, crean un cerco de seguridad para evitar mayores contagios.



Insistió que “en realidad son pocos los contagios que tenemos”, pues reveló que por ahora cuentan con mil 600 casos, de los cuales ya se recuperaron 700, aunque han fallecido 45.



Por ello, lamentó que el Gobierno capitalino tenga a estos tres pueblos entre los 20 lugares con mayor número de contagios, “pues no consideran la población que tenemos por el número de contagios registrados”, argumentó.



Pese a ello, aseguró que las medidas sanitarias implementadas, “han ayudado a combatir esta enfermedad, pues al detectar algún enfermo, “de inmediato focalizamos el caso para su atención de manera inmediata y establecer si el enfermo estuvo en contacto con más personas”, dijo.



Además, informó, han montado filtros sanitarios en mercados, tianguis, paradas de ruta, restaurantes y hoteles, donde siguen la campaña informativa de reapertura para no contagiarse.



Explicó que a diferencia de otras zonas de la Ciudad de México, en los 12 pueblos que existen en esta alcaldía –pues aquí no hay colonias, ni barrios--, “cuando detectamos un caso, de inmediato aislamos a toda la familia, que es numerosa, a fin de establecer cuántos de ellos contrajeron la enfermedad”, señaló.



Para ello, explicó, de inmediato entra en acción la jurisdicción sanitaria local y la del Gobierno capitalino, para evitar la propagación de mayor número de contagios.



“Hablamos con el enfermo o enfermos, para saber la identidad y número de las personas con que tuvieron contacto. Se les da información y apoyo a todos, para que no salgan. Y toda la gente que pudo tener contacto con ellos, de inmediato se les realizan las pruebas correspondientes”, aseguró el funcionario.



Aseguró que este procedimiento les ha permitido avanzar a nivel general en el combate contra el Covid-19 en los 12 pueblos, aunque en alguno la población es menor a cinco mil habitantes.



Sin embargo, reveló que los tres pueblos considerados entre los 20 lugares con mayor número de contagios, como San Antonio Tecómitl, con 33 mil habitantes; Villa Milpa Alta, con 30 mil; y San Salvador Cuauhtenco, con 10 mil, suman casi la mitad de los habitantes de la alcaldía.



También lee: Pueblos del sur de la CDMX, en donde prevalecen más casos de coronavirus

Por ello, considera injusto que los cataloguen como de mayor contacto, cuando no consideran número de pobladores con el número de enfermos.



Incluso, sostuvo que han realizado 1,500 pruebas por cada 100 mil habitantes, “por lo que tenemos sólo el 3% de fallecimientos de los 1,600 registrados; es decir, han fallecido 45, lo que demuestra que por cada 100 víctimas mueren 3, mientras que en otros lugares fallecen 15 o más”, soslayó el funcionario.





lr